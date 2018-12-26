В Сети появился трейлер черной комедии «Праздник»

Фото: Кадр из фильма Алексея Красовского "Праздник"

На YouTube появился трейлер черной комедии «Праздник» о встрече Нового года в блокадном Ленинграде. Ролик опубликован на канале режиссера картины Алексея Красовского.

Еще на стадии создания фильм оказался в центре скандала. Съемки комедии о блокаде вызвали у многих недовольство. В интернете даже появилась петиция к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку фильму. В то же время глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что рано делать какие-либо выводы о фильме до его выхода в прокат.

После скандала режиссер решил не получать прокатное удостоверение и просто выложить фильм в открытый доступ. Премьера фильма запланирована на 31 декабря на YouTube-канале Красовского.

В основе сюжета – жизнь зажиточной семьи блокадного Ленинграда перед встречей Нового года. В канун праздника старшая дочь привела домой незнакомца, за которого готовится выйти замуж, а младший сын – голодную девушку, сообщают «Известия».

Главные роли исполнили Ян Цапник, Алена Бабенко и Тимофей Трибунцев.

Бюджет картины составил 3 с половиной миллиона рублей. За счет неравнодушных собрано было всего 127 077 рублей (8 % от суммы в полтора миллиона, которую планировали собрать). Часть этих денег была переведена с аккаунта Олега Табакова (которого к этому моменту уже не было в живых). Их перевела Марина Зудина, вдова Олега Табакова, и мать Павла Табакова, исполнившего одну из ролей в фильме. По словам Красовского, остальную часть бюджета составили его собственные деньги.

По словам режиссёра и сценариста фильма Алексея Красовского, его фильм, вопреки тому, что о нём говорит СМИ, не является чёрной комедией. В интервью «Медузе» он заявил: «Рассказывая о фильме, я всегда подчёркиваю, что это комедия, и местами она действительно чёрная, но чаще всё-таки светлая». Комичность, по словам режиссёра, возникает из-за конфликта интересов богатых людей, вынужденных скрывать своё богатство, и их бедных гостей; при этом конфликт носит бытовой характер. Ужасы блокады в картине обсуждаются, но не высмеиваются.