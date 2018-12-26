Снег и порывистый ветер: прогноз погоды в Приамурье на 26 декабря

В четверг, 27 декабря, в Амурской области ожидается переменно облачная и малооблачная погода. Местами, в основном на севере области, пройдет слабый снег, возможна слабая метель.

Северный, северо-западный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду. Сила порывов может достигать 10–15 метров в секунду. В темное время суток похолодает до 22…27 градусов, местами мороз окрепнет до 31…36 градусов. Дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах 17…22 градусов ниже нуля, местами по северу – около 30 градусов со знаком минус.

В Благовещенске – переменно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный, в порывах до 14 метров в секунду. Ночью будет 23…25 градусов ниже нуля, днем – около 18 градусов со знаком минус, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.