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26декабря
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На новый канализационный коллектор в Возжаевке выделили 17 миллионов

На новый канализационный коллектор в Возжаевке выделили 17 миллионов

Администрация Возжаевского сельсовета заключила контракт на выполнение работ по сооружению сети нового канализационного коллектора в гарнизоне села Возжаевка Белогорского района. Общая протяженность новой трассы составит 2 200 метров. На эти цели из сельского бюджета выделено 12,8 миллиона рублей и еще 4 миллиона доведены до поселения из средств областного бюджета.

Как сообщалось ранее, 7 декабря в возжаевском гарнизоне произошел порыв трубы канализации, что привело к разрушению подземной части напорного канализационного коллектора. Он начинается от железнодорожного вокзала и проходит по территории микрорайона. Износ канализационного коллектора составляет 100 %: он является аварийным. Коллектор был введен в эксплуатацию еще в 1971 году, находясь до 2017 года в ведении Министерства обороны РФ, он ни разу капитально не ремонтировался. На жизнеобеспечении населения микрорайона эта аварийная ситуация не сказалась.

На данный момент подрядная организация провела демонтаж старой трубы, а также планирование местности для подъезда техники. В работах задействована бригада из 18 человек. Уложена новая труба на участке, начиная от здания КНС до территории школы.

Сегодня в работах будет задействована тяжеловесная техника, сообщает пресс-служба администрации района.

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#ЖКХ

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