В Амурской областной клинической больнице с помощью ЭКО дарят счастье материнства

В Амурской области женщинам, у которых по разным причинам не получается забеременеть, врачи дарят радость материнства. Медики, работающие с технологиями искусственного оплодотворения, рассказали, как они своими руками сотворяют чудо новой жизни.

Говоря о беременности, врачи Амурской областной клинической больницы используют образы – «золотой шарик», «драгоценная жемчужина», – подчеркивая ее драгоценность. Которую они бережно передают из рук в руки: от репродуктолога к эмбриологу, генетику, врачам женской консультации, а потом в роддом или в родильный зал областного перинатального центра.

В отделение вспомогательных репродуктивных технологий Амурской областной клинической больницы не попадают просто так. Сюда женщин приводят отчаяние и надежда. Благовещенке Александре Гусевой 28 лет. Ей рожать в начале февраля. «Сюда меня привели проблемы с зачатием. Три года не получалось. Годы идут, стали думать. Пришли с мужем, получили список анализов, обследовались, вступили в бесплатную программу – и вот», – улыбается Александра, поглаживая животик. «Всем, кто не может забеременеть, не надо тянуть, надо обращаться к врачам. Сейчас это бесплатно. Для женщин созданы все условия – приходи и беременей», – говорит будущая мама.

У бесплодия много причин, но наука нашла способ победить их. Об этом свидетельствует статистика: по данным на 1 декабря 2018 года, в регионе проведено 295 процедур экстракорпорального оплодотворения. Эффективность метода составляет 30 % – при том что в среднем по России эффективность равна 31,8 %. С начала года в Амурской области у 110 женщин, прошедших процедуру ЭКО, родился 131 ребенок.

Святая святых: отделение вспомогательных репродуктивных технологий Амурской областной клинической больницы

Каждый случай бесплодия особенный, поэтому так важен индивидуальный подход. Врачи могут подарить радость материнства даже в самых непростых случаях – когда у женщины совсем нет собственных яйцеклеток, когда у супругов имеются генетические заболевания и когда возраст, казалось бы, оставляет очень мало шансов на рождение здорового малыша. «Средний возраст наших пациенток – от 35 до 45, это максимальный возраст отбора в программу. Бывают разные судьбы, разные люди приходят к нам не от хорошей жизни, по большому счету. Но к нам нельзя прийти просто так: "я хочу". Нужно доказать у многих специалистов, они должны дать разрешение на ЭКО и вынашивание беременности», – объясняет заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Амурской областной клинической больницы Наталья Хамула.

Работу специалистов своего отделения Наталья Михайловна называет «священнодействием». «Наша работа – каждый день соприкасаться с чудом! Пункции, забор и перенос клеток – все процессы рассчитываются точно по времени. В нашем отделении работают не только по часам, но и по минутам», – говорит Наталья Михайловна. За ее спиной – стенд с фотографиями малышей, родившихся с помощью врачей отделения. «В этом действительно есть что-то чудесное. Например, у одного нашего эмбриолога рождаются одни мальчики, а второй везет на девочек. А еще чаще, чем при обычной беременности, рождаются двойни и иногда даже тройни», – признается Наталья Хамула.

Перед тем, как попасть в отделение вспомогательных репродуктивных технологий, будущая мама тщательно готовится, проходит различные обследования, наблюдается у врачей. Когда настает время, женщину передают врачам-репродуктологам. «В течение 12–14 дней она приходит, наблюдается, получает стимуляцию. Потом мы понимаем – пора пунктировать, клетки будут. Забор клеток осуществляется под общим наркозом», – объясняет Наталья Михайловна.

Затем специалисты отбирают самые ценные яйцеклетки, подсаживают к ним самые ценные сперматозоиды, а после оплодотворения подсаживают клетку и, затаив дыхание вместе с пациенткой, ждут, когда она приживется и даст старт ожиданию ребенка. При этом целью ЭКО является не сама беременность, а рождение здорового ребенка, подчеркивают медики. Беременность, полученная методом экстракорпорального оплодотворения, относится к группе высокого риска.

Управление наследственностью: Центр планирования семьи и репродукции Амурской областной больницы

Генетики участвуют в процессе как до, так и после наступления беременности. «Наша роль – максимально предотвратить рождение ребенка с врожденной патологией. Это пороки развития, хромосомные, моногенные заболевания», – перечисляет директор Центра планирования семьи и репродукции Амурской областной больницы Владимир Самохвалов.

Бывает так, что оба супруга являются носителями тяжелого генетического заболевания. И даже в этом случае шансы на рождения здорового малыша есть. «Проводится длительная работа: сначала мы устанавливаем диагноз, потом подтверждаем, что оба супруга являются носителями мутации, потом готовим их к ЭКО. Получили эйцеклетку, оплодотворили, сделали генетический анализ – сложный, для того чтобы его сделать, приходилось работать фактически на международном уровне. В итоге в нашем перинатальном центре женщина выносила и родила двух здоровых девочек», – рассказывает Владимир Анатольевич.

В кабинете генетика царит сосредоточенная тишина. Микроскоп и хромосомы на мониторе – врач проводит диагностику хромосомной патологии хромосомных наборов двойни, завязавшейся после ЭКО с использованием донорской яйцеклетки. Было подозрение на синдром Дауна, поэтому кровь взяли у обоих плодов. Синдром не подтвердился.

Появление на свет: Амурский областной перинатальный центр

Как уже говорилось, беременность, наступившая в результате ЭКО, находится в группе повышенного риска. Поэтому в перинатальном центре к приему рожениц всегда готова реанимация новорожденных. Это специальный родильный зал, подготовленный для приема недоношенных детей. «У женщин после ЭКО преждевременные роды происходят в единичных случаях, и состояние детей гораздо лучше, потому что эти женщины очень хорошо подготовлены, обследованы, поэтому с теми проблемами, с которыми мы встречаемся в общей популяции, здесь практически не бывает», – отмечает заместитель главного врача по акушерству и гинекологии перинатального центра Анатолий Судаков.

Открытая реанимация: как выхаживают недоношенных новорожденных

Из родзала, где есть реанимационное место и кювез с аппаратом искусственной вентиляции легких, новорожденных перевозят в детскую реанимацию. При этом мама находится вместе с ребенком. Женщины не отходят от малышей, гладят их, рассказывают сказки и поют колыбельные, переодевают и кормят. Крохотные дети, родившиеся с весом 700, 800 граммов, постоянно ощущают мамину любовь. Это принцип работы открытой реанимации.

«У нас есть современное оборудование, высококлассные специалисты, и это прекрасно! Но без участия родителей в этом труде мы не будем справляться, – подчеркивает заведующий детской реанимацией Алексей Ермаков. – Мама находится с нами, она является членом команды, которая лечит малыша. Особенность заключаются в том, что для ЭКОмамы ее ребенок сверхценный, очень значимый. Отсюда и родился принцип открытой реанимации, чтобы родители могли видеть, что происходит с ребенком, принимать в этом участие и принимать решения совместно с нами».

«Маленькое чудо»: школа мамы недоношенного ребенка

В кювезе дети могут находиться до двух месяцев. Потом их переводят в открытую систему, а затем домой – в обычную кроватку. Для родителей в больнице работает «Школа мамы недоношенного ребенка "Маленькое чудо"». В рамках президентского гранта Светланы Медведевой медики бесплатно учат мам и пап особенностям ухода за недоношенными малышами, навыкам оказания первой помощи, рассказывают о проблемах, характерных для детей, родившихся раньше срока.

ЭКО: шанс, доступный каждому

ЭКО – это шанс стать счастливыми родителями. В Амурской области большие тенденции развития этой технологии. В Благовещенск приезжают не только со всего Приамурья, но и из других регионов – Якутии, Приморья, Сахалина, Еврейской автономии – и даже стран.

Женщины проходят предгравидарную подготовку, тщательно готовятся к беременности и потом бережно передаются в женскую консультацию, где непрерывно наблюдаются в течение всего срока беременности. При любых отклонениях будущие мамы немедленно переводятся в перинатальный центр, где получают высокотехнологичную помощь.

«Все это проходит за счет средств фонда ОМС. Согласно приказу Минздрава от 2017 года, на получение квоты может претендовать бесплодная пара. При этом количество попыток не ограничивается одной. В моей практике была женщина, у которой было восемь попыток забеременеть с помощью ЭКО. В прошлом году родила 47-летняя женщина. Она родила здорового, хорошего ребеночка», – говорит главный специалист региона по родовспоможению Элеонора Зарицкая.

В 2018 году в Амурской области 110 эко-детей появились на свет в перинатальном центре, 42 родов приняли в Благовещенском городском роддоме. «Женщины после ЭКО рожают обычных детей, которые ничем не отличаются от остальных. Только, пожалуй, они еще более в сердце своих родителей, потому что они более ответственно относятся к этой беременности», – считает заведующая женской консультацией № 2 Благовещенска Нина Яновая.

ЭКО не решит демографическую проблему. Но этот метод решает проблему материнства, полноценной семьи. Когда мало шансов, когда есть патологии, все равно может родиться здоровый ребенок. Это путь, над которым работает большое количество людей, посвящен одной цели – рождению человека на радость семье и на благо общества.