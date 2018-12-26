В жесткой автоаварии в Благовещенске пострадал ребенок

Фото: кадр видео

26 декабря в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. Жестко столкнулись два легковых автомобиля.

По сведениям программы «Сканер», это случилось в районе дома № 22 на улице Воронкова. По Воронкова в направлении улицы Кантемирова ехал автомобиль Toyota Corolla. В это время со двора выезжала машина Honda Fit. Она не пропустила Corolla. Произошло столкновение.

Пострадал маленький ребенок, который находился в Honda Fit. Сейчас на месте происшествия работают медики скорой помощи.