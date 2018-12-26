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сегодня, 13:07 2

В жесткой автоаварии в Благовещенске пострадал ребенок

В жесткой автоаварии в Благовещенске пострадал ребенок
Фото: кадр видео

26 декабря в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. Жестко столкнулись два легковых автомобиля.

По сведениям программы «Сканер», это случилось в районе дома № 22 на улице Воронкова. По Воронкова в направлении улицы Кантемирова ехал автомобиль Toyota Corolla. В это время со двора выезжала машина Honda Fit. Она не пропустила Corolla. Произошло столкновение.

Пострадал маленький ребенок, который находился в Honda Fit. Сейчас на месте происшествия работают медики скорой помощи.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Едет с ребёнком и не смотрит по сторонам! Ну что за водители.(

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Наверное очередная дама с гранатой, которая дальше носа не видит ни чего

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