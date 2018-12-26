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26декабря
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сегодня, 12:45 6

В ледовом городке Свободного порезвились вандалы (фото)

В ледовом городке Свободного порезвились вандалы (фото)
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

Пресс-служба администрации Свободного сообщила, что в местном новогоднем ледовом городке побывали вандалы. По словам руководителя подрядной организации Вячеслава Золотарева, 25 декабря обнаружилось, что неизвестные повредили фонари, используемые для подсветки ледовых фигур.

«Со стороны гостиницы "Зея" "хозяйственные" жители города разломали и унесли с собой два фонаря», – информирует пресс-служба в Инстаграме. Отмечается, что, судя по всему, это было сделано при помощи подручных инструментов, вандалы практически не таились.

Сотрудники подрядной организации, отработав весь день на площади, были вынуждены ночевать в автомобиле на парковке, чтобы не допустить дальнейших краж. По словам подрядчика, в ходе строительства городка произошло уже немало инцидентов.

«На фигуры уже сейчас начинают лепить монетки, хотя для этого будет отведена специальная ледяная стенка, где "на счастье" можно будет закрепить пятачки и не портить прозрачность остальных фигур. Несмотря на все предостережения, в местах ведения работ спецтехникой то и дело оказываются дети, причем их мамы спокойно взирают на происходящее. Перегороженные проезды на площадь не остановили местных водителей – они просто стали проезжать в городок между деревьями», – пишет пресс-служба городской администрации.

Строителей также удивила кража на месте вырубки льда деревянных колышков, которые служили для ограждения места ведения работ сигнальной лентой.

26 декабря на площади электрики ведут работы по подключению освещения. Осколки льда складируются в основание большой горки – единственного объекта, который еще не завершен. Городок готовится к открытию.

«Очень хотелось бы донести до жителей города, что ледяной городок строится для них, для создания новогоднего настроения, для того, чтобы была возможность полюбоваться работой мастеров-ледорезов, чтобы новогодние фотографии свободненцы делали не на фоне руин, а в сверкающих огоньками селфи-зонах. Давайте уважать и себя, и других», – отмечает пресс-служба.

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#Новый год #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Опять Свободный... ©

  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    Опять газовики виноваты, понаехали?!

  • vladimirna

    vladimirna
    45 минут назад

    свободный на!

  • Hellen19

    Hellen19
    28 минут назад

    Этот Вячеслав Золотарев во всех госзаказах учавствует, то он собак бездомных отлавливает, вот теперь снежный городок строит "Мастер на все руки", блин.

  • Ditrih

    Ditrih
    18 минут назад

    Место проклятое...

  • Noir

    Noir
    14 минут назад

    Просто ледяные фигуры надо под напряжение ставить, хотя бы на ночь.

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