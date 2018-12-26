В Циолковском после исчезновения мазута настаивают на необходимости внешней проверки
Депутат думы ЗАТО Циолковский Александр Быковский сделал депутатский запрос после исчезновения на котельной 792 тонн мазута. Он попросил главу администрации ЗАТО Сергея Левицкого привлечь внешнюю аудиторскую проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах инцидента.
В разговоре с ИА «Амур.инфо» Александр Быковский пояснил, что в Циолковском разбирательство по факту случившегося идет «крайне вяло». По его сведениям, мазут здесь похищали и раньше. Соответствующая проблема поднималась еще в бытность главой администрации Циолковского Николая Кохно, но без результата.
Быковский отметил, что Сергей Левицкий уже поддержал предложение о внешней проверке. Предполагается, что она будет организована в ближайшее время, конкретных сроков пока нет.
Об исчезновении мазута в Циолковском сообщалось 19 декабря. А 10 декабря Амур.инфо сообщало о введении в ЗАТО режима ЧС из-за недостаточного запаса топлива. 12-го числа была информация, что ситуация с топливом стабилизируется.
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