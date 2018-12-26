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26декабря
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сегодня, 12:13 7

В Циолковском после исчезновения мазута настаивают на необходимости внешней проверки

В Циолковском после исчезновения мазута настаивают на необходимости внешней проверки
Фото: Амур.инфо

Депутат думы ЗАТО Циолковский Александр Быковский сделал депутатский запрос после исчезновения на котельной 792 тонн мазута. Он попросил главу администрации ЗАТО Сергея Левицкого привлечь внешнюю аудиторскую проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах инцидента.

В разговоре с ИА «Амур.инфо» Александр Быковский пояснил, что в Циолковском разбирательство по факту случившегося идет «крайне вяло». По его сведениям, мазут здесь похищали и раньше. Соответствующая проблема поднималась еще в бытность главой администрации Циолковского Николая Кохно, но без результата.

Быковский отметил, что Сергей Левицкий уже поддержал предложение о внешней проверке. Предполагается, что она будет организована в ближайшее время, конкретных сроков пока нет.

Об исчезновении мазута в Циолковском сообщалось 19 декабря. А 10 декабря Амур.инфо сообщало о введении в ЗАТО режима ЧС из-за недостаточного запаса топлива. 12-го числа была информация, что ситуация с топливом стабилизируется.

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#ЖКХ #происшествия #Циолковский

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Комментарии
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  • ДКВР

    ДКВР
    2 часа назад

    Агаа работяги пропили 792 тонн мазута. Нуу это как водится по результатом проверки будит

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    Какой запрос? Отписками занимаются, в следственные органы заявление и пусть отрабатывают зарплату налогоплатильщиков.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    а в жд цистернах это сколько мимо прошло? в месяц они сколько потребляют? просто интересно, насколько "аккуратно" воровали?

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    792х8500=примерно 7 мультов. чё все так занервничали? копейки

  • OT

    OT
    57 минут назад

    А нет-ли там "Чужого"? Всеж там космическая отрасль

  • physic1

    physic1
    52 минуты назад

    Завтра ракета на ворованном мазуте полетит...

    А с ракеты топливо кто-то слил и пропил...

  • Myxira

    Myxira
    51 минута назад

    physic1

    Завтра ракета на ворованом мазуте



    взлетит/не взлетит?

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