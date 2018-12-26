В Циолковском после исчезновения мазута настаивают на необходимости внешней проверки

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В разговоре с ИА «Амур.инфо» Александр Быковский пояснил, что в Циолковском разбирательство по факту случившегося идет «крайне вяло». По его сведениям, мазут здесь похищали и раньше. Соответствующая проблема поднималась еще в бытность главой администрации Циолковского Николая Кохно, но без результата.

Быковский отметил, что Сергей Левицкий уже поддержал предложение о внешней проверке. Предполагается, что она будет организована в ближайшее время, конкретных сроков пока нет.

Об исчезновении мазута в Циолковском сообщалось 19 декабря. А 10 декабря Амур.инфо сообщало о введении в ЗАТО режима ЧС из-за недостаточного запаса топлива. 12-го числа была информация, что ситуация с топливом стабилизируется.