Благовещенец решил нарушить закон, чтобы «отсидеться в ИВС»

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении судимого жителя областной столицы. Мужчину обвинили в покушении на грабеж. В судебном заседании он пояснил, что решил нарушить закон, чтобы «отсидеться в изоляторе временного содержания».

По информации Благовещенского городского суда, в апреле 2018 года мужчина у дома по улице Партизанской схватил за волосы несовершеннолетнюю девушку, закрыл ей рот рукой. Девушка укусила мужчину за палец. В это время в подъезд вошел житель этого дома. Подсудимый отпустил пострадавшую, при этом он попытался украсть ее мобильный телефон марки «Xiaomi» стоимостью 15 тысяч рублей. Однако, его действия пресек житель дома, применив перцовый баллончик. Благовещенец скрылся с места преступления.

Во время судебного заседания мужчина пояснил, что после освобождения из колонии ему негде было жить, поэтому он ночевал в подъездах. Говорил, что решил совершить правонарушение, чтобы отсидеться в ИВС. Якобы умысла похитить сотовый телефон у него не было. Вышедшие на шум соседи вызвали сотрудников полиции. Подсудимого задержали сотрудники ППС.

Благовещенский городской суд признал благовещенца виновным в совершении преступления по статье «покушение на грабеж». Ему назначили наказание на срок 3 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Между освобождением мужчины из колонии, где он отбывал наказание по статье «Грабеж», и совершением данного преступления прошло всего 4 дня.