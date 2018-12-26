Олег Газманов спел для девушки, пострадавшей в Керчи
Народный артист России Олег Газманов исполнил новогоднюю мечту девушки Насти Радько, которая оказалась в больнице после трагедии в Керчи. Газманов спел для неё песню «Есаул» прямо в больнице.
Газманов рассказал, что о таком желании девушка упомянула в разговоре с сотрудниками благотворительного фонда, и была уверена, что такое не может произойти. Благотворительный фонд связался с музыкантом и тот с радостью откликнулся на просьбу, а руководство больницы предоставило ему зал с микрофоном.
«Я не певец, который мастер петь а капелла, но в зале находится та самая девочка, которая просила меня спеть, поэтому, Настя, я попробую», – цитируют слова Газманова «Известия».
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Сегодня для меня был очень трогательный и особый день. Я узнал от сотрудников Благотворительного фонда, что девочка Настя, которая вместе с другими детьми пострадала в Керченской трагедии, на вопрос о чем она мечтает - сказала, что перед НГ хотела бы, чтобы я спел ей песню #есаул , но считает, что это невозможно. Я счастлив что смог появиться в медицинском центре Леонида Рошаля, в котором находится Настя и осуществить её мечту, а также подарить новогодние подарки ей и другим детям которые пострадали в этой трагедии. Листайте фото #фондрошаля #рошаль #медицина #керчь
Помимо песни певец подарил девушке MacBook. Приятные сувениры достались и её соседкам по палате – диски с песнями Газманова и обещание организовать бесплатный проход для них на его концерты.
Комментаторы позитивно отреагировали на визит Газманова в больнице: «Лучшее, что мы можем сделать для человека - посвятить ему своё время! Олег, молодец!», «Какой же вы молодец! Не пафосный, не зазвездившийся, а такой настоящий Артист и Человек», «Какая красивая у Вас душа!», «Этот Новогодний подарок и ее исполнение мечты в этого Нового года , она пронесет всю свою жизнь и он будет самым счастливым. Пусть всегда исполняются желания у Настеньки!»
17 октября в Керчи 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании учебного заведения. Погибло 20 человек, более 70 получили ранения.
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