Итоги 2018 года на Амур.инфо: культурные события Амурской области

Амур.инфо в конце декабря подводит итоги года, в том числе итоги культурной жизни. В 2018 году, кроме ставших уже привычными «Амурской осени» и Российско-китайской ярмарки культуры и искусства, состоялось много других событий. Открылись филиал музея «Дом Саяпина» и музей Александра Тихомирова, прошел фестиваль огненных искусств, выступили группы «Кар-Мэн» и «Моя Мишель». На большие экраны вышел полнометражный фильм амурского режиссера Сергея Храмых.

Одним из самых ярких событий года традиционно стал 16-й фестиваль кино и театра «Амурская осень». В Приамурье приехали Лиза Арзамасова, Максим Аверин, Елена Летучая, Александр Михайлов, Дарья Егорова, Алексей Булдаков, Александр Ильин, Илья Глинников и многие другие. Амурчан в этом году ждали 12 кинокартин полного метра, 25 – короткого метра и 10 антрепризных спектаклей. Кроме того, впервые в рамках мероприятия был организован хоккейный матч с участием артистов «Амурской осени». Он прошел на новой ледовой арене в ТРЦ «Острова».

Прошла ежегодная Российско-китайская ярмарка культуры и искусства. В ее рамках в областном центре выступил симфонический оркестр провинции Хэйлунцзян с участием солистов театра оперы и балета (г. Пекин). В составе коллектива 85 человек, среди которых артисты из Китая, России и Белоруссии. Кроме того, в рамках ярмарки состоялся праздник воздушных змеев, работали различные выставки, и прошел обмен свадебными традициями России и Китая.

В ноябре в Благовещенске впервые выступил Кубанский казачий хор. Тогда билеты на единственный в городе концерт раскупили полностью. Концерт длился 1 час 50 минут без антракта.

Благовещенский хор «Детство» в этом году порадовал амурчан новостью – коллектив выиграл награды на X Всемирных хоровых играх, которые проходили в Южно-Африканской Республике. Благовещенский хор взял золото в номинации «Духовная музыка с сопровождением» и серебро – в «Молодёжном хоре». Выступал коллектив под руководством Татьяны Бедёриной. Артисты долго готовились к Играм – выбирали репертуар, репетировали, шили костюмы в русском народном стиле. Чтобы подготовиться к смене часовых поясов, перед поездкой репетировали по два раза в день поздними вечерами. До Цваны дети добирались около четырех суток с пересадками.

Еще несколько радостных новостей узнали амурчане в уходящем году. Амурская область впервые вошла в перечень регионов, участники от которых победили во всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Игра-квест Яны Стародуб-Афанасьевой «Самый-самый Благовещенск» была признана лучшим образовательным издательским проектом года. Автор сама находила неизвестные факты в архивах Благовещенска и не только. Ей в этом помогала команда консультантов из 20 человек. В итоге получилась одна большая карта и комплект карточек, позволяющих изучить историю родного края в ходе игры.

Ребята из именитого амурского ансамбля «Ровесники» станцевали для президента страны и для его китайского коллеги. Выступление прошло в приморском лагере «Океан» 12 сентября. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили «Океан» в рамках проходившего в эти дни во Владивостоке Восточно-экономического форума. Чести станцевать для лидеров сразу двух держав – России и Китая – удостоился только коллектив из Приамурья. Ребята исполнили для почетных гостей свою визитную карточку – танец «Калинка».

Еще одним поводом для гордости амурчан стал выход на большие экраны полнометражного фильма амурского режиссера. Сергей Храмых снял фильм «Кто есть кто, или Ограбление по…» Картина получила прокатное удостоверение. Показывать фильм на большом экране взялся кинотеатр «Мир кино. Острова». Премьера состоялась в конце июня. Выхода картины ждали долгие шесть лет.

На VII Международном культурном форуме, который прошел в Санкт-Петербурге в ноябре, были отмечены серьезные успехи Амурской области в развитии культуры. Приамурье вошло в топ 10 регионов-лидеров. Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова вручила соответствующее свидетельство амурскому министру культуры и национальной политики Ольге Юрковой. Приамурье – единственный на Дальнем Востоке регион, который удостоился звания лидера. При определении десятки лидеров по темпам развития культуры учитывался весь комплекс показателей: посещаемость учреждений культуры, количество и качество событий в этой сфере, участие региона в федеральных программах, в том числе по ремонту и строительству домов культуры, модернизации кинозалов, ремонту и оснащению учреждений, а также победы творческих коллективов в конкурсах и олимпиадах.

В этом году в Благовещенске открылись музей художника Александра Тихомирова и филиал областного музея «Дом Саяпина». В Музее Тихомирова можно увидеть и прочувствовать атмосферу, в которой творил художник, создавая свои знаменитые картины в жанре оконописи. «Дом Саяпина» расположился в историческом здании начала ХХ века.

Тем временем в городе закрылся «Подвал 04». Этот проект открылся в декабре 2016 года. В помещении проводили выставки, поэтические вечера, лекции по истории искусств, сеансы рисования с натуры. Многие связали закрытие «Подвала 04» с выставкой «Чё», которая вызвала бурные обсуждения в интернете и была посвящена бренности бытия и вопросу «продажности всего». Там были представлены живопись, графика, коллаж, инсталляция. Но наибольший ажиотаж вызвала инсталляция «Новогоднее чудо». Это экспозиция, состоящая из раздетого молодого человека с заклеенным ртом и связанного гирляндой и стоявшего возле него человека с оружием.

Порадовали амурчан в этом году гастролями приезжие актеры. В сентябре в город приехал Русский драматический театр имени Пушкина из Якутска. Артисты привезли разные спектакли, среди них драматические и комедийные постановки, а также детские сказки. Они сыграли на амурской театральной сцене 8 спектаклей. В их числе – «Капитанская дочка», «Два берега одной Победы», «Тетки», «Голодранцы и аристократы», «Очи черные». Для детей показали постановки: «Бременские музыканты», «Сказка о Царе Салтане», «Приключения Алисы». Также в областной центр приезжали артисты Московского театра юного зрителя. На амурской сцене они представили спектакли «Счастливый принц», «Пингвины» и «Вариации тайны».

В Амурском театре драмы в этом году поставили спектакль по повести Леонида Завальнюка «Дневник Родьки – "трудного" человека». Спектакль называется «Счастливые люди». Леонид Завальнюк запечатлел в своей повести картинки старого, еще деревянного Благовещенска. Эта атмосфера была воссоздана на сцене воронежским художником Алексеем Мочаловым. Своего героя Родьку Леонид Завальнюк писал с себя. Будучи столичным жителем, он сознательно уезжал творить в Благовещенск. Он говорил, что здесь особая атмосфера. Спектакль – об этом.

В одном из торговых центров устроили «Театральную бессонницу». Служебный вход торгового центра и его маленькая лестница стали местом творческого перфоманса. Обычные коридоры с секциями одежды превратились в театральные подмостки. Мероприятие провел благовещенский театр современного искусства «Грим». Оно было организовано впервые.

Впервые в областном центре Приамурья прошел фестиваль огненных искусств Blag fire fest. В течение двух часов артисты демонстрировали умение приручать огненную стихию. Были как групповые, так и сольные выступления. Зрителям рассказали обо всех приспособлениях, которыми пользуются фаерщики. Организаторами фестиваля выступили детская фаер-студия Общественно-культурного центра, городская шоу-группа Delight, а также семейная группа «Наследие огня», в которой с огнем работают и родители, и дети.

В день города в Благовещенске выступила группа «Кар-Мэн». 2 июня на площади имени Ленина артисты исполнили старые хиты – «Чао, бамбино», «Париж», – и новые песни – «Детка», «Музыка». В завершение концерта прозвучал хит «Лондон, гудбай!».

В уходящем году в Благовещенске состоялся концерт уроженцев Приамурья – группы «Моя Мишель». Он продолжался почти полтора часа, были исполнены главные хиты – «Между нами один звонок», «Мне хорошо быть рядом», «Харуки», «Дура», «Химия», «Настя» и другие. Был и «Ванюша» – саундтрек для фильма «Последний богатырь», который «Моя Мишель» исполнила в оригинальной версии вместе с Uma2rman, Вахтангом, Антохой MC, Дмитрием Маликовым и Львом Лещенко.

Помимо этого, в Приамурье прошел пятый, юбилейный международный фестиваль-конкурс «Детство на Амуре». В юбилейном конкурсе приняли участие более 800 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. Это дети из России, Китая и Казахстана. Были предусмотрены пять конкурсов: вокал, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, поэзия. Новинкой стал конкурс для юных кинолюбителей – «КинАмурчик».

Одним из главных событий стал юбилей Амурской области. Региону исполнилось 160 лет. Приамурские земли, присоединенные к России после заключения Айгунского и Тяньцзиньского договоров, были оформлены в область повелением императора Александра II от 20 декабря 1858 года. В честь этой даты различные мероприятия проходили в течение всего года. Весь юбилейный год в регионе прошел под девизом «Нам есть кем гордиться». 20 декабря, день образования области, отметили большим концертом в Общественно-культурном центре. Почти два часа на сцене выступали лучшие амурские артисты. С поздравлениями на сцену вышел и губернатор Василий Орлов.