На губернаторской елке одаренным детям Приамурья вручили денежные премии

Фото: министерство культуры и национальной политики Амурской области

В Благовещенске прошло традиционное театрализованное представление «Губернаторская елка». На мероприятии состоялась торжественная церемония вручения стипендии губернатора области одаренным детям сферы культуры. В губернаторской елке приняли участие 300 одаренных детей — лауреаты всероссийских, региональных, областных фестивалей, конкурсов, смотров, выставок из муниципальных районов области.

Ежегодно, начиная с 2000 года, самые талантливые юные амурчане из числа учащихся учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, участников детских творческих коллективов – победителей различных творческих конкурсов награждаются стипендиями губернатора области.

Всего за эти годы стипендии получили 180 юных дарований. В 2018 году в комиссию министерства культуры и национальной политики области поступили 25 пакетов документов кандидатов из 15 образовательных организаций и учреждений культуры из городов: Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск, Бурейского, Ромненского, Мазановского районов.

Стипендии и дипломы стипендиатов были вручены 10 учащимся учреждений дополнительного образования:

Эльвира Валеева – «Детская школа искусств» городского округа города Райчихинска (народные инструменты, баян);

Анастасия Ведьманкина – «Архаринская школа искусств» (изобразительное искусство);

Елена Гальцева – «Центр эстетического воспитания детей города Благовещенска имени В.В.Белоглазова» (цирковое искусство);

Анастасия Гуленко – «Центральная детская школа искусств» г. Благовещенск (инструментальное исполнительство, фортепиано);

Антон Жарновников – «Детская филармония» ГАУКАО «Амурская областная филармония» (цирковое искусство);

Дарья Мельникова – «Детская филармония» ГАУКАО «Амурская областная филармония» (театральное творчество);

Захар Плотников – Детская школа искусств рабочего поселка Прогресс (инструментальное исполнительство, блок-флейта);

Валерия Прокопенко – Детская музыкальная школа Тынды (инструментальное исполнительство, народные инструменты (свирель);

Анаит Прошян – «Детская филармония» ГАУКАО «Амурская областная филармония» (цирковое искусство);

Алина Хван – «Детская школа искусств» Белогорск (инструментальное исполнительство, скрипка).

Юные дарования получили по 20 тысяч рублей единоразовой премии, сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области.