Рудковская нашла дублера сыну

Яна Рудковская призналась, что теперь Плющенко-младшего в ледовом шоу иногда будет заменять другой фигурист. Он как две капли воды похож на Гном Гномыча.

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской активно занимается фигурным катанием и уже участвует в ледовом шоу отца, где исполняет роль принца. В премьерном показе спектакля пятилетний Саша Плющенко, как рассказывали зрители, упал и получил травму.

К счастью, юный спортсмен не пострадал, но даже если бы он не смог выступать, постановке бы это не повредило. Как призналась Рудковская, недавно они нашли ее сыну дублера, который теперь сможет заменить Сашу, если тот, к примеру, заболеет. Мальчика, похожего на наследника Плющенко, зовут Марк Соколов, сообщает Eg.ru.

В Instagram Яна выложила фото, где юные фигуристы стоят возле нее. Марку сделали такую же прическу, как у Саши Плющенко, а когда они одеты в одинаковые костюмы, ребят и вовсе можно перепутать.

Рудковская рассказала, что они долго не могли найти дублера. Потому что им не просто нужен был ребенок, похожий на Сашу внешне, но и еще также хорошо катающийся на коньках.

Многие пользователи Сети постоянно подвергают критике Рудковскую за ее методы воспитания сына. Публика полагает, что продюсер лишила мальчика детства ради удовлетворения личных амбиций. А иностранные журналисты не так давно окрестили Рудковскую русской богачкой, стремящейся вырастить из сына олимпийского чемпиона с помощью ремня и темной комнаты.