Роддом Зеи получил от Зейской ГЭС сертификат на 500 тысяч рублей

Зейская гидроэлектростанция (филиал «РусГидро») провела благотворительную акцию «Рожденные энергией». Ее цель – оснащение родильного отделения Зейской районной больницы имени Смирнова современным оборудованием. Акция приурочена к празднованию Дня энергетика и состоялась в рамках благотворительной программы «РусГидро» «Чистая энергия».

Первый заместитель директора – главный инженер Зейской ГЭС Вячеслав Шепелев – вручил главному врачу Зейской больницы Игорю Хомитову сертификат на 500 тысяч рублей для приобретения фетального монитора (кардиотокограф, или КТГ), сообщается на сайте «РусГидро» 26 декабря.

«Аппарат КТГ позволит обеспечить своевременную диагностику основных показателей состояния плода во время беременности и в родах, а также регистрировать сердечные сокращения плода с одновременной регистрацией сократительной деятельности матки и двигательной активности плода, – пояснил Игорь Хомитов. – От всего коллектива Зейской больницы благодарю компанию "РусГидро" за подарок, а также за поддержку, которую энергетики нам оказывают».

Помимо современного диагностического оборудования, Зейская ГЭС оказала финансовую помощь на приобретение водонагревателя и сантехнических материалов для замены в палатах родильного дома.

Проект «Рожденные энергией» является одним из примеров программы благотворительной деятельности, которую проводит «РусГидро» в регионах своего присутствия. Цель проекта – оснащение родильных домов, перинатальных учреждений и акушерских отделений больниц в городах и районах, где расположены объекты компании, современным медицинским оборудованием.

В рамках ежегодной благотворительной акции «Рожденные энергией» «РусГидро» в 2018 году передало современное оборудование в 14 медицинских учреждений в регионах присутствия Группы. В больницы Пермского и Ставропольского краев, Амурской, Самарской, Саратовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Северной Осетии, Петропавловска-Камчатского и Магадана поступили аппараты для диагностики и выхаживания новорожденных. Общая стоимость приобретенного оборудования составила около 7,5 миллиона рублей.

Программа «Чистая энергия» направлена на поддержку детей из социально незащищенных семей, раскрытие творческих способностей и талантов подрастающего поколения, развитие детского спорта и профориентации молодежи. «Чистая энергия» направлена на формирование благоприятной социальной среды во всех регионах работы группы. «РусГидро» перечисляет средства в образовательные и медицинские учреждения, спортивные клубы, детские дома, а также самостоятельно организует образовательные, экологические и другие акции.