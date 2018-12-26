Из-за изменения правил предоставления субсидий жители Тынды и Февральска могут остаться без нового жилья

Амурский сенатор Иван Абрамов, выступая в Совете Федерации, заявил, что дальневосточные регионы, в том числе Амурская область, не могут получить средства в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём». В переселении нуждаются 3 300 амурчан, которые сейчас живут в «бамовских» вагончиках.

Вопрос обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях периода промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, обсудили в Совете Федерации. «Позиция министерства строительства на данный момент лишает граждан права на получение комфортного жилья и коммунальных услуг», – заявил Иван Абрамов.

По информации сенатора, в этом году Минстрой изменил правила предоставления федеральных средств. В результате жители Тынды и Февральска не могут претендовать на нормальное жильё. Речь идет о жителях «бамовских» бараков. Количество таких граждан в Амурской области превышает 3 300 человек. Построек, которые для постоянного жилья не предназначены, в регионе 1 540.

«Чиновники придумали такие правила, что "бамовские" вагончики не должны быть признаны жилыми помещениями, только в этом случае жители могут претендовать на улучшение условий проживания. При этом в течение нескольких лет областные власти наоборот перевели все эти постройки в жилой фонд для того, чтобы была возможность предоставить людям различные льготы, в том числе льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг», – объяснил Абрамов.

В госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» до 2020 года заложено около 1,5 миллиарда рублей. При этом, по словам сенатора, изменения правил предоставления субсидий лишают регионы доступа к этим средствам.

На выступление Абрамова ответила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, темпы расселения нужно ускорить и увеличить финансирование, чтобы «люди как можно быстрее переехали и стали жить в нормальном современном жилье».

«Давайте дадим поручение комитету по федеративному устройству вместе с Минстроем разобраться, чего они там придумывают. Надо как можно быстрее расселить, а не затормозить этот процесс», – отметила председатель Совета Федерации.

В Минстрое России планируется запросить информацию по этому вопросу. Итоги будут обсуждены на одном из ближайших заседаний Совета Федерации, сообщается на сайте областного отделения ЛДПР.