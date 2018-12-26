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26декабря
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сегодня, 10:03 0

При пожаре в Мазановском районе пострадал ребенок

При пожаре в Мазановском районе пострадал ребенок
Фото: Амур.инфо (архив)

25 декабря был пожар в селе Новокиевский Увал Мазановского района. В результате происшествия есть пострадавший – ребенок.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, горел частный жилой дом на улице Киевской. Сообщение о пожаре поступило в 11:20, огнеборцы выехали на место происшествия в 11:23. На момент их прибытия в доме был дым. Оказалось, что жильцы самостоятельно справились с пламенем.

По предварительной информации, в доме загорелась штора в результате короткого замыкания электропроводки.

Отравление угарным газом получил мальчик 2016 года рождения.

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#дети #пожары #происшествия

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