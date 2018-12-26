ВЦИОМ доложил, что более 80 % россиян счастливы: обзор прессы

У благовещенки живет мини-пиг; Жириновский учит, как сделать страну богаче; в Китае за коррупцию почти миллион чиновников отправлен за решетку. О чем пишут газеты рассказал в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Моя Мадонна» сегодня радует читателя перечнем самых знаменательных событий уходящего года. Здесь и завершение строительства спорткомплекса-долгостроя в Белогорске, здесь и выигрыш года – миллион рублей обрел благовещенскую хозяйку-блогершу. Символом Приамурья признаны пельмени в горшочках. А болезнь года – бешенство. Собственно, если поменять местами пельмени в горшочках и бешенство, то ничего не изменится.

Также в номере

Еще в «Мадонне» рассказывается о символе года по китайскому календарю – о свинье, о маленькой свинюшке-пиге, живущей у жительницы Благовещенска. Пишут, что гости нашей одногорожанки кто просто удивляется, кто впадает в ступор, заслышав хрюканье, а кто сразу шутит про шашлык. На что хозяйка говорит, что шашлык получится очень дорогим: эта животина стоит около 300 тысяч рублей. Ой, опечатка. Лишний нолик.

Питается Ваня (так зовут порося) детскими кашами и фруктами, предпочитает что повкуснее. А в остальном, как говорит хозяйка, свинья свиньей.

Очень интересно

В «Телепорте» – подробности подготовки к старту с космодрома Восточный, тайны праздничного стола от известных людей Приамурья, перечень предпраздничных и праздничных мероприятий, которые, учитывая их интересность, лучше посетить.

А еще обратите внимание на статью о том, что можно приобрести, если заглянуть на специальные сайты продаж. Весьма любопытен список коллекций марок и монет, бюстов вождей мирового пролетариата и икон.

Здесь же 1 000-рублевая купюра с номером 6 666 666. Угадайте, за сколько она продается? Правильно за 6 666 666 рублей. Потому что редкий номер. Если кто-то и купит, то редким покупателем будет, да?

Об этом пишут все

Давайте посмотрим, о чем сегодня радует «АиФ». Здесь можно прочесть, что ВЦИОМ, доложивший о том, что более 80 % россиян живут в счастье, несколько слукавил, потому что на самом деле (это вычислили другие социологи – из «Общественного мнения») счастливых намного меньше – всего 17 %. Но публикуют именно ВЦИОМовские данные.

Еще еженедельник исследует вопрос: подложит ли свинью наступающий год? Изучив целых две страницы на эту тему, сделаете вывод: подложит. И хорошую.

Далее В. Жириновский учит, как сделать страну богаче. Правда, лучше б не учил, а сделал. Но не это самое интересное в «Аргументах». О главном – чуть ниже.

Также в номере

Так вот главная заметка в «АиФ» – «Поможет ли в борьбе с коррупцией опыт Китая?» В чем этот опыт заключается? За решетку в невиданных масштабах (почти миллион человек) отправлены чиновники разного, вплоть до самого высокого ранга. Им – чиновникам – запрещено обедать в шикарных ресторанах, покупать роскошные автомобили, ездить за границу. Особо отличившихся, то есть зарвавшихся, расстреляли. Нда… Прочитал я статью до самых последних строчек. В самых последних строчках написано, что нам этот опыт не поможет.

И потеснив в своем мозгу крамольную мысль – а почему бы не попробовать? – я перехожу к хиту среды, к «Комсомольской правде».

На посошок

Итак, «Комсомольская правда». Здесь рейтинг самых шоковых высказываний наших политиков. Здесь о прототипах Санта-Клауса. Здесь о внебрачных детях Сталина. Здесь о том, как обмануть похмелье (сохраню газету и расскажу подробности через пару дней). Здесь о том, что американцы (вот как бы освободиться от таких вредных соседей по планете?!) собираются охлаждать Землю – им, видите ли, жарко.

Но в чем же самое-самое? А оно в статье про то, как фермер мужиков в деревне от пьянства отлучал. Не вилами-лопатами-косой, не трудом до седьмого пота, не дисциплиной железной, не кнутом и пряником… Отчетами красивыми по гранту, по которому получил почти два миллиона рублей. Узнав об этом, отлучаемые от алкоголя мужики хорошо выпили...