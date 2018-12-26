Из-за веганства едва не умер ребенок

В Сиэтле (Австралия) завершился резонансный судебный процесс. Родители 32 и 34 лет приговорены к тюремному заключению за веганскую диету для годовалой дочери.

Родители 15 лет не употребляли в пищу мясо, рыбу, яйца и молоко. Четырехлетнего и двухлетнего сыновей они кормили точно так же, а когда год назад в семье родилась дочь, то они с рождения кормили девочку исключительно пищей растительного происхождения. Девочке не очень нравился вкус тофу и других продуктов, содержащих растительный белок, а родители не обращали на это внимания. В итоге на завтрак годовалая девочка получала чашку овсянки с рисовым молоком и половину банана, на обед – тост с арахисовым джемом, а на ужин снова овсянку или рис.

Девочка весила четыре килограмма, всего в два раза больше, чем после рождения, но родители не беспокоились. Они считали, что это норма, девочки легче мальчиков, а значит, дочь должна весить меньше сыновей. Ребенок не ползал и не разговаривал, за год ее ни разу не показали врачу и не сделали ни одной прививки.

В марте у девочки случился приступ, после которого родители все же вызвали медиков. Те сразу забрали ребенка в больницу. Из-за рахита ее кости могли сломаться от обычного движения, на некоторых из них уже были трещины. В ее организме не хватало кальция, железа, цинка, а также витаминов B12, А и D. К счастью, болезнь заметили на ранней стадии, и девочка активно проходит курс реабилитации.

Сейчас все дети живут в приемной семье. Девочка уже набрала 6 килограммов, может ползать и даже стоять самостоятельно. А ее родителям предстоит еще одно судебное заседание, на котором будет оглашен срок тюремного заключения, сообщает Cosmo.ru.