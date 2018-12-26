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Осенью в Благовещенск съедутся ведущие реставраторы, научные и общественные деятели страны

Осенью в Благовещенск съедутся ведущие реставраторы, научные и общественные деятели страны
Фото: instagram.com

Осенью 2019 года в Благовещенске состоится масштабное всероссийское мероприятие – съезд органов охраны памятников истории и культуры. Мероприятие пройдет 18 раз и впервые для его проведения выбрали дальневосточный город.

Министерство культуры Российской Федерации поддержало предложение губернатора Амурской области Василия Орлова о проведении съезда в Благовещенске. Ориентировочно, это произойдет в сентябре – октябре 2019 года, сообщает управление министерства культуры Российской Федерации по ДФО. В настоящее время в правительстве Амурской области формируется рабочая группа по организации и проведению съезда.

Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры – главная федеральная площадка в сфере охраны культурного наследия. В его работе ежегодно принимают участие ведущие реставраторы, видные научные и общественные деятели, эксперты, представители социально-ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия, руководители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия Российской Федерации.

Традиционно в рамках съезда обсуждаются проблемы сохранения и использования памятников истории и культуры. Съезд содействует распространению передового опыта регионов и позволяет провести анализ развития области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Сообщается, что Благовещенск, выбранный для проведения очередного форума, – старейший город, расположенный на Дальнем Востоке России. Его основание связывают с первым поселением, известным как Усть-Зейский пост. Свое название город получил после подписания Айгунского договора императором Александром II. Город назван в честь возведения храма.

Фото: instagram.com/mincult_russia_dfo/

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#Дальний Восток #история #культура #областная власть

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