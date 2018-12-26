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сегодня, 09:13 3

Для обеспечения пуска с Восточного 27 декабря разрешено привлечь военных

Для обеспечения пуска с Восточного 27 декабря разрешено привлечь военных
Фото: Амур.инфо

Правительство РФ разрешило Министерству обороны страны привлечь силы и средства для обеспечения запуска с космодрома Восточный 27 декабря двух российских и 26 зарубежных космических аппаратов. Об этом сообщается в распоряжении правительства, передает РИА Новости.

«Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2" (этап 1а) с разгонным блоком "Фрегат" космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" номер 5 и "Канопус-В" номер 6», – сказано в документе.

Вместе с «Канопусами» полетят спутники из Японии, США, Испании, ЮАР и Европы.

Ранее сообщалось, что, помимо двух «Канопусов», на орбиту планируется вывести японский спутник GRUS, 12 американских аппаратов Flock 3k, южноафриканский ZACube-2, испанский Lume-1, немецкие D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4 и 8 американских Lemur.

Также ранее источник РИА Новости сообщал, что три израильских и один финский спутники не готовы к запуску, поэтому их заменили отделяемыми макетами.

Пуск с Восточного намечается на 27 декабря в 05:07 по московскому времени (11:07 по амурскому).

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#военные #космодром

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    мать вашу, ракету военные на руках на орбиту понесут? ох

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    видно всё очень плохо

  • nerro

    nerro
    2 часа назад



    «Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2" (этап 1а) с разгонным блоком "Фрегат"



    Вручную разгонять будут?

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