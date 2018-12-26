Для обеспечения пуска с Восточного 27 декабря разрешено привлечь военных

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«Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2" (этап 1а) с разгонным блоком "Фрегат" космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" номер 5 и "Канопус-В" номер 6», – сказано в документе.

Вместе с «Канопусами» полетят спутники из Японии, США, Испании, ЮАР и Европы.

Ранее сообщалось, что, помимо двух «Канопусов», на орбиту планируется вывести японский спутник GRUS, 12 американских аппаратов Flock 3k, южноафриканский ZACube-2, испанский Lume-1, немецкие D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4 и 8 американских Lemur.

Также ранее источник РИА Новости сообщал, что три израильских и один финский спутники не готовы к запуску, поэтому их заменили отделяемыми макетами.

Пуск с Восточного намечается на 27 декабря в 05:07 по московскому времени (11:07 по амурскому).