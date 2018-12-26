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Снег и метель: прогноз погоды в Амурской области на 26 декабря

Снег и метель: прогноз погоды в Амурской области на 26 декабря
Фото: vk.com/catism

В среду, 26 декабря, в Амурской области сохраняется облачная и снежная погода. Осадки ожидаются на всей территории региона, при этом местами снег сопровождается метелью.

Направление и скорость ветра одинаковы во всех районах. Северо-западный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха в южных районах опустится до 18…23 градусов ниже нуля. На севере будет 18…23 градуса со знаком минус, местами по северо-западным районам похолодает до 30 градусов мороза.

В Благовещенске облачно с прояснениями, слабый снег. Ветер северо-западный, от 8 до 13 метров в секунду. Уличные термометры покажут 18…20 градусов ниже нулевой отметки, информируют синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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