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26декабря
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сегодня, 08:56 0

Прибытие рейса Якутск – Благовещенск задерживается на 11 часов

Прибытие рейса Якутск – Благовещенск задерживается на 11 часов
Фото: Амур.инфо

26 декабря в Благовещенск значительно позже обычного прибудет авиарейс из Якутска. По данным сайта благовещенского аэропорта, задержка составит около 11 часов.

Рейс ЯК-497 авиакомпании «Якутия» ждали сегодня в 10:30. Теперь же ориентировочное время прилета – 21:40.

В справочной службе благовещенского аэропорта ИА «Амур.инфо» эту информацию подтвердили, отметив, что задержка связана с решением авиакомпании.

В пресс-службе аэропорта столицы Приамурья агентству сообщили, что в настоящее время воздушная гавань Благовещенска работает в штатном режиме, самолеты прибывают и отправляются как обычно.

Из-за задержки рейса ЯК-497 задержан и рейс ЯК-498 Благовещенск – Якутск. Он вылетит, ориентировочно, 26 декабря в 22:40.

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#транспорт

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