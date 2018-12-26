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сегодня, 07:59 6

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Путин подписал закон о повышении МРОТ
Фото: Амур.инфо

Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ. Информация размещена на портале правовой информации. Закон подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по стране на 117 рублей с первого января 2019 года.

В среднем по стране МРОТ составит 11 280 рублей. Эта сумма равноценна величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

В мае сумму МРОТ впервые уравняли с прожиточным минимумом. Нововведение коснулось около трех миллионов человек. На реализацию закона регионы получили дополнительные двадцать миллиардов рублей.

Показатель минимального размера оплаты труда влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ, пишет РИА Новости.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    22 минуты назад

    что можно купить на 117 рублей?

  • Тима 2217

    Тима 2217
    17 минут назад

    117руб

  • Тима 2217

    Тима 2217
    17 минут назад

    117руб

  • Victrix

    Victrix
    15 минут назад

    Братеев1

    что можно купить на 117 рублей?



    1,70 Доллар США.

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Теперь заживём! )))

  • full

    full
    11 минут назад

    Братеев1

    что можно купить на 117 рублей?



    Бухнуть можно чем нибудь, типа кносса.

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