Восточный гороскоп на 2019 год: символ Земляной Свиньи

Фото: Елена Войтович

Свинья в китайской астрологии – это сильный поток чистой и прохладной воды, его можно сравнить с морем или океаном. Через каждые 12 лет к нам приходят разные Свинки: деревянные, огненные, земляные, металлические и водные. Каждая Свинка имеет свой характер, у которого имеются как положительные, так и отрицательные стороны.

В 2019 году вступит в свои права Земляная Свинья.

Представьте, что в стакан с чистой водой Вы добавили большую горсть земли и в ней появилось много «взвеси». Поэтому вода перестала быть чистой и прозрачной, стала мутной. И чтобы снова вода стала прозрачной, нужно прогнать ее через фильтр, либо какое-то время подождать, чтобы земля выпала в осадок.

В течение всего года не принимайте поспешных решений. «Фильтруйте» информацию: сперва думайте, а затем делайте.

Образ Земляной Свиньи находится на энергетической стадии «эмбрион – зародыш». Это указывает, что дела, начатые в этом году, получат рост и развитие, а созданные проекты будут постепенно расти, развиваться, и набираться сил.

Свинка – животное миролюбивое и веселое, любит вкусно покушать, поспать и повеселиться, а в данном году еще похрюкать и посплетничать. Энергетика Собачки 2018 года была более статична, ленива и стара, она представляла образ старой и мудрой собаки. Свинка же 2019 года наоборот выступает в роли любознательного младенца, который будет совать везде свой нос: учиться ходить, падать, набивать шишки, но все равно двигаться вперед, хоть и медленно.

Людям захочется больше движения, многие отправятся в путешествия, переедут в новые дома. В туристических агентствах должен увеличиться поток клиентов. Сферы строительства и ремонта будут набирать обороты. А вот все, что связано с изготовлением и производством мебели, переработкой древесины будет «зажато в тески». Свинка года ограничивает в возможностях стихию Дерева. Если вы связаны с переработкой древесины или изготовлением мебели, то основные действия, такие как реклама, запуск новых проектов, запланируйте на февраль, май, август, ноябрь. В эти месяцы, Хрюшка года ослабит хватку.

Праздничные агентства, и все те сферы деятельности, которые вызывают в людях радостные эмоции, не получают от года поддержки, а наоборот, Свинка года постарается «выжать из них все соки». Поэтому им придется пересмотреть свою структуру работы, и внести серьезные коррективы.

Тем, чья деятельность завязана со стихией Металла: юристы, правоохранительные органы, перерабатывающие металл производства, этот год принесет очень много неверной информации, с которой придется бороться, и отделять правду от лжи. Некоторым это может стоить карьеры.

Свинка года будет поддерживать и помогать в развитии всему, что связано со стихией Воды – это средства массовой информации, торговля, транспортные компании и водная индустрия, производство напитков.

Поскольку в Земляной Свинье полностью отсутствует стихия Огня, а Огонь – это радость, веселье, то люди чаще будут впадать в депрессию и употреблять спиртные напитки.

Огонь поддерживает сердечнососудистую и мочеполовую систему, глаза. Но в этом году полное отсутствие огня может негативно отразиться на людях с проблемами мочеполовой системы, почках, сердца, сосудов, глаз. А наличие комбинации «Грязной воды» в натальной карте у людей склонных к сахарному диабету и с проблемами поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта – заставит их серьезно обратить внимание на свое здоровье. Питайтесь правильно и не переохлаждайтесь.

Людям, у кого в натальных картах в переизбытке стихия Огня, год поможет привести карту к балансу. А вот холодным картам, у кого полностью отсутствует стихия Огня в карте, станет еще холоднее. Постарайтесь летом использовать каждый солнечный день, на зиму запланируйте поездку в теплые страны.

Для людей, рожденных в годы Змеи, год окажется богатым на события. В этом году, сидячий образ жизни не для вас. Приготовьтесь к поездкам и разным передвижениям. Запишитесь на фитнес, начните бегать по утрам. В течение всего года Змеям, следует быть более внимательными на дорогах, не нарушайте правила дорожного движения, так как инспектора ГИБДД будут «чувствовать» Вас за версту. Людям, рожденным в годы Водной Змеи, придется обратить внимание на свое здоровье, ваши голова, сердечнососудистая система, мочеполовая система становятся более уязвимыми.

Для тех, кто родился в годы Свиньи складывается комбинация «Сам дурак». Вы своими необдуманными и спонтанными действиями способны навредить сами себе. Здесь уместна поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь». Свинки, рожденные в 1959 году, будьте более внимательными к своему здоровью, следите за тем, что говорите. Вам этот год приносит столько «грязной воды», что никаким фильтрам ее не очистить. Если у вас есть проблемы с почками или с органами, где могут откладываться камни и песок, то желательно в течение года держать их под контролем. Если для вас стихия Земли символизирует деньги, то есть вероятность проведения «нечестных» финансовых операций. Если Земля символизирует представителя противоположного пола, то возникнут сложности в отношениях. Если Земля – ваши ресурсы и покровители, то вы получите неожиданную поддержку. Если Земля символизирует ваших детей и самовыражение, то год отразится на отношениях с детьми и способностью о себе заявить. Месяца, которые принесут события: февраль, май, август, ноябрь. (С чем они будут связаны, нужно смотреть Вашу личную натальную карту).

К Тиграм пришел год-провокатор, Свинка года выведет Вас из зоны комфорта и заставит шевелиться и двигаться. Хороший день для завершения начатого, избавления от ненужных дел и изживших себя отношений. Экстремальные виды спорта лучше исключить, особенно в такие месяцы, как май, август, ноябрь.

Свинка года, не совсем почитает Обезьянок, в течение года будет стараться «ставить палки в колеса», тормозить задуманные процессы и сбивать планы, особенно в ноябре.

Год приносит звезду Путешествий людям, рожденным в годы Змеи, Петуха и Быка, поэтому будьте более внимательными на дорогах. Хороший год для поездок, переезда, путешествий. В этом году нужно вести активный образ жизни.

Людям, рожденным в декабре, год приносит звезду Небесного Доктора. Вам придется обратить внимание на свое здоровье. Запланируйте медицинское обследование, данный год позволит выявить заболевание еще на стадии его зарождения. На июль не планируйте никаких хирургических вмешательств.

Дракончики становятся более сексуальными и привлекательными для противоположного пола. Год приносит им звезду Харизмы. Если Вы одиноки, не сидите дома, используйте этот год для новых знакомств и общения. Многим Драконам он принесет знакомство с человеком для долгосрочных отношений. А в семейных парах, где не «все гладко», может произойти конфликт, с последующим разрывом.

Люди, рожденные в годы Тигра, Лошади и Собаки будут с легкостью расставаться со своими деньгами, потому что год провоцирует повышенные расходы. Особенно тот, кто родился под стихией Дерева Инь (веточка, цветок, травка), имеет большую вероятность остаться без денег, с особой внимательностью подписывайте договора, во время поездок приглядывайте за своими вещами, не ввязывайтесь в сомнительные финансовые операции.

К Обезьянам, Крысам и Драконам приходит звезда самобичевания и самопоедания. Вы можете ощутить чувство беспокойства, непонимания среди окружения. Но такая звезда помогает людям пересмотреть свое поведение и поступки, наделяет хитростью и изворотливостью.

Люди, рожденные в годы Дракона и Лошади, могут погрузиться в депрессию. Год провоцирует на грустные мысли, может проснуться тяга к алкоголю.

К мужчинам, рожденным в годы Обезьяны, Петуха и Собаки приходит звезда Одиночества. Даже будучи на этот момент в браке, вы будете ощущать себя одинокими. Некоторым, наоборот, захочется побыть одному, наедине со своими мыслями. Им не захочется устанавливать контакты, знакомиться и общаться. Решение некоторых вопросов пустите на самотек.

Год может оказаться сложным для Петухов. Не стоит начинать проекты, от которых Вы планируете получить быстрый результат. Год что-то или кого-то хоронит, может отразиться на отношениях. В ноябре будьте более внимательными к своему здоровью.

Женщины, рожденные с 21:30 до 7:30 ч, с 9:30 до 11:30 ч, с 13:30 до 15:30 ч (по благовещенскому времени), могут забеременеть и стать мамами. Год усиливает желание иметь малыша, либо беременность может оказаться спонтанной. Девушкам, рожденным с 9:30 до 11:30 часов нужно отнестись к планированию беременности с особой осторожностью.

Люди, рожденные под Знаком Собаки, попадают в «Сети Небес», вы будете привязаны к обстоятельствам от Вас независящим. Складывается кармическая ситуация. Не планируйте важных дел на ноябрь.

Людям, рожденным под стихией Огня Ян (солнце) и Огня Инь (свеча, костер) год приносит ангела-хранителя, который будет в течение года Вас сопровождать.

Люди, рожденные под стихией Воды Инь (роса, дождь, туман) становятся более упрямыми и несговорчивыми. Если вы еще родились в год Свиньи, то есть вероятность хирургического вмешательства. Запланируйте курс мезотерапии.

К Людям, рожденным под стихией Металла Ян (меч, воин) год послал звезду Академика. Очень благоприятное время для обучения. Можно, как обучаться самому, так и обучать других. Учеба с такой звездой дается легко, лучше и быстрее усваивается информация. Обязательно пройдите какие-нибудь обучающие курсы, это в будущем вам пригодятся.

У Тигров, Кроликов и Коз в картах увеличивается стихия Дерева: за какую сферу жизни она у Вас отвечает, в той и будут изменения.

У людей, рожденных под стихией Воды Ян (океан, море, водопад) сработает Грабитель Богатства, только грабить будете вы сами.

Очень полезно в этом году заниматься энергетическими практиками, такими, как йога, цигун, рейки, танцами. Они порождают стихию Огня, и приводят наш организм к балансу, положительно отражаются на нервной системе, избавляют от чувства тревоги и пробуждают радость.

Удачи и процветания вам и вашему дому в наступающем году!

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп