Гороскоп на 26 декабря: у Рыб усилится интуиция, Козероги совершат подвиг

Восход Солнца: 08:28

Заход Солнца: 16:31

Солнце в Козероге.

Овен. Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то по крайней мере достойный результат. Постарайтесь не переохлаждаться, болеть перед Новым годом совсем не хочется.

Телец. Ничего плохого про этот день сказать нельзя. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Не забудьте сделать домашние дела.

Близнецы. Сегодня не стоит гнаться за несбыточными мечтами. И помните, что семья важнее карьеры.

Рак. Вам претит даже сама мысль о том, что что-то может пойти не по плану. Вы заранее все тщательно продумали, созвонились с нужными людьми. На все вопросы Вы сегодня сможете ответить и даже немного больше.

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Лев. Найдите время для прогулок и загородных поездок. Это поможет Вам сконцентрироваться и сделать финальный рывок в этом году.

Дева. При общении с членами семьи, особенно со старшими родственниками, не перегибайте палку, и если чувствуете, что ваши домочадцы не пойдут на уступки, лучше уступите сами. Не провоцируйте родственников на конфликты.

Весы. Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать.

Скорпион. Не делитесь сокровенными мыслями, так как существует опасность утечки информации с последующим использованием ее против вас.

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Стрелец. Вы вступили в счастливый период - успех может сопровождать все ваши дела. Предстоящая поездка обещает быть не просто интересной, но и выгодной.

Козерог. Счастливые глаза любимых вдохновят вас на новые подвиги. Звезды хотят напомнить Козерогам, что настоящая дружба предполагает неразглашения тайн и секретов. Сплетни - это то, что несет дисбаланс, поэтому будьте осторожны.

Водолей. Сегодня Водолеи нуждаются в притоке дополнительной информации. Иметь материал для размышлений и сравнений особенно важно, если вас волнуют вопросы о здоровье, учебе, близком и дальнем круге общения.

Рыбы. Усилится ваша чувствительность, интуиция и восприимчивость. Особенно это касается Рыб, которые связаны с творческими профессиями

Астролог: Вальдемар Небоходцев