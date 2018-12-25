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25декабря
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сегодня, 21:14 0

Снежный городок в Благовещенске засверкал новогодними огнями

Снежный городок в Благовещенске засверкал новогодними огнями
Фото: Амур.инфо

Снежный городок в Благовещенске полностью готов. Вечером 25 декабря все фигуры и конструкции в нем засветились. В том числе горожане могут любоваться светящимся елочным шаром и ледяным телевизором. Они установлены на площади впервые.

Самые смелые благовещенцы уже начали обкатывать горки, остальные просто гуляют и рассматривают городок. В этом году его оформление посвящено Году театра, объявленного президентом РФ. В нем установили 22 снежные скульптуры и 25 ледовых фигур. Вдоль улицы Ленина построено декоративное снежное ограждение.

В новогоднем городке есть также различные светящиеся конструкции, горки, каток, и конечно елка высотой 21 метр. Приемка праздничной территории состоится 26 декабря.

Фото: Амур.инфо

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#жизнь

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