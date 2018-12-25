Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:10 0

В новогодние выходные в Приамурье пройдут сотни спортивных и культурных мероприятий

В Приамурье в учреждениях культуры в предновогодний период пройдут более 4 тысяч праздничных мероприятий. Об этом сообщила министр культуры и архивного дела региона Ольга Юркова на заседании областного правительства. Как ожидается, участие в них примут более 233 тысяч зрителей.

«Областные учреждения культуры начнут работу в новом году с 3 января. В библиотеках пройдут встречи, открытие выставок, познавательные игры. Музей приглашает на театрализованные мероприятия, мастер классы по ДПИ, познавательные игровые программы, открыты в музее и тематические выставки. Дом творчества открывает выставку мастеров ДПИ», – рассказала Ольга Юркова.

Помимо этого, в период новогодних праздников и школьных каникул областными учреждениями культуры и искусства будет проведено свыше 80 мероприятий с охватом населения более 18 тысяч человек.

Также культурно-массовые мероприятия планируют провести и в образовательных учреждениях. «В 10 профессиональных образовательных организациях области запланировано проведение 47 культмассовых мероприятий, а также 90 мероприятий культурно-спортивной, оздоровительной направленности для 122 детей-сирот, проживающих в общежитии в каникулярный период. 25, 26 и 28 декабря уходящего года воспитанники Амурского кадетского корпуса совместно с учениками гимназии № 1 города Благовещенска покажут новогоднее театрализованное представление для воспитанников специальных школ: школы № 7 Благовещенска, школ-интернатов № 10 Белогорска и № 9 Ивановки», – сказала министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Студенты Благовещенского политехнического колледжа проведут благотворительные мероприятия в Ивановском социальном приюте для детей-сирот села Березовка Ивановского района и в Благовещенском специальном доме для одиноких и престарелых «Ветеран».

Кроме того, в период предновогодних и новогодних праздников планируется проведение более 500 спортивных мероприятий. В городах и районах области пройдут новогодние эстафеты, «Веселые старты», рождественские турниры, праздничные спортивно-игровые программы для детей, спортивные соревнования. Для массовых катаний на коньках и лыжах подготовлены 285 спортивных сооружений: ледовых катков и хоккейных коробок.

В плане предусмотрено проведение трех официальных региональных спортивных соревнований по хоккею, спортивному ориентированию и ушу, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 139

#жизнь #праздники

распечатать


Общество

Снежный городок в Благовещенске засветился

сегодня, 21:14
Общество 1

Дом жителя села Чигири засветился праздничной иллюминацией (фото,видео)
Общество

Впервые в Амурской области пройдет «Ледовый бал» для выпускников из детских домов
В России и мире

В Челябинской области медведь убил хозяина
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь