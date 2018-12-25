В новогодние выходные в Приамурье пройдут сотни спортивных и культурных мероприятий

В Приамурье в учреждениях культуры в предновогодний период пройдут более 4 тысяч праздничных мероприятий. Об этом сообщила министр культуры и архивного дела региона Ольга Юркова на заседании областного правительства. Как ожидается, участие в них примут более 233 тысяч зрителей.

«Областные учреждения культуры начнут работу в новом году с 3 января. В библиотеках пройдут встречи, открытие выставок, познавательные игры. Музей приглашает на театрализованные мероприятия, мастер классы по ДПИ, познавательные игровые программы, открыты в музее и тематические выставки. Дом творчества открывает выставку мастеров ДПИ», – рассказала Ольга Юркова.

Помимо этого, в период новогодних праздников и школьных каникул областными учреждениями культуры и искусства будет проведено свыше 80 мероприятий с охватом населения более 18 тысяч человек.

Также культурно-массовые мероприятия планируют провести и в образовательных учреждениях. «В 10 профессиональных образовательных организациях области запланировано проведение 47 культмассовых мероприятий, а также 90 мероприятий культурно-спортивной, оздоровительной направленности для 122 детей-сирот, проживающих в общежитии в каникулярный период. 25, 26 и 28 декабря уходящего года воспитанники Амурского кадетского корпуса совместно с учениками гимназии № 1 города Благовещенска покажут новогоднее театрализованное представление для воспитанников специальных школ: школы № 7 Благовещенска, школ-интернатов № 10 Белогорска и № 9 Ивановки», – сказала министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Студенты Благовещенского политехнического колледжа проведут благотворительные мероприятия в Ивановском социальном приюте для детей-сирот села Березовка Ивановского района и в Благовещенском специальном доме для одиноких и престарелых «Ветеран».

Кроме того, в период предновогодних и новогодних праздников планируется проведение более 500 спортивных мероприятий. В городах и районах области пройдут новогодние эстафеты, «Веселые старты», рождественские турниры, праздничные спортивно-игровые программы для детей, спортивные соревнования. Для массовых катаний на коньках и лыжах подготовлены 285 спортивных сооружений: ледовых катков и хоккейных коробок.

В плане предусмотрено проведение трех официальных региональных спортивных соревнований по хоккею, спортивному ориентированию и ушу, сообщает областное правительство.