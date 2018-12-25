Ледовую переправу между Свободным и Введеново в 2018 году не откроют

25 декабря в администрации города Свободного прошло совещание рабочей группы по вопросу работы ледовой переправы. В ней приняли участие замглавы по развитию местного самоуправления Владимир Владимиров, замглавы по строительству и землепользованию Сергей Белоусов, начальник управления по делам ГО и ЧС Игорь Зубарь, главный архитектор города Юрий Бороздин и инспектор ГИМС Николай Гайдуков.

Речь шла о состоянии ледового покрытия на реке Зее в районе ледовой переправы между Свободным и Введеново. Рассматривались результаты обследования состояния и толщины льда. Была озвучена информация о наличии наледи, которая образовалась на поверхности из-за давления воды на протяжённости порядка четырёх километров, в связи с чем структура и прочность льда нарушились.

В местах фарватера (в середине реки) толщина льда не соответствует установленным требованиям и опасна для движения транспорта. В связи с этим принято решение эту ледовую переправу в 2018 году не открывать.

Следующие мероприятия по обследованию льда запланированы на 15 января, сообщает пресс-служба администрации Свободного.