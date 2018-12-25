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25декабря
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На 2019 год Амурской области из федерального бюджета выделят 9,9 миллиарда рублей

На 2019 год Амурской области из федерального бюджета выделят 9,9 миллиарда рублей

Реализацию закона об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов рассмотрели 25 декабря на заседании правительства области. Рабочее совещание с руководителями исполнительных органов государственной власти области провела первый зампред Татьяна Половайкина.

Как рассказала министр финансов области Вера Артемьева, на 2019 год Амурской области из федерального бюджета предусмотрено выделение 57 целевых межбюджетных трансфертов объёмом 9,9 миллиарда рублей, из которых 48 на сумму 3,7 миллиарда рублей будут направлены на реализацию семи национальных проектов.

В свою очередь в областном бюджете предусмотрено выделение 42 целевых межбюджетных трансфертов на софинансирование полномочий муниципалитетов на сумму 10,262 миллиарда рублей.

Один из акцентов реализации трёхлетнего бюджета – переход всех органов исполнительной власти на проведение так называемых малых закупок с использованием электронных магазинов. По словам Татьяны Половайкиной, большой их объём идёт именно через малые закупки. Эти вопросы будет регулировать управление государственного заказа области. Они определят перечень товаров, которые будут проходить через единый агрегатор торговли.

Также внимание будет уделено эффективному распределению бюджетных средств на первоочередные мероприятия в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    а интересно сколько область в Москву денег отправила?

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