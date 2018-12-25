Благовещенцев ждет традиционный новогодний концерт от «Возрождения»

Амурский камерный хор приглашает на декабрьский концерт в краеведческий музей. Эта традиция продолжается уже шестой год. Предновогодний концерт начинается с чаепития, у зрителей есть возможность пообщаться. А на самом концерте разыгрывают призы и подарки. Некоторые – от руководителя хора Елены Беляевой.

В программе концерта «Возрождения» – около 20 номеров. В этом году прозвучит только русская музыка – новогодние и зимние песни. Все секреты заранее не раскрывают. Но «В лесу родилась елочка», по традиции, артисты споют вместе со зрителями. Прозвучат самые известные композиции, новогодние шлягеры, будут и премьеры. Концерты состоится в музее 28 и 29 декабря.

«У нас будет в этом году премьера: сочинение "Зима" Альфреда Шнитке. Премьеры обязательно будут, не так много, но мы всегда стараемся эту зимнюю программу немножко обновлять», – сказала Елена Беляева.