Дом жителя села Чигири засветился праздничной иллюминацией

Житель села Чигири Благовещенского района Павел Савченко украсил свой дом гирляндами, а во дворе поселил новогодних персонажей – свинью, оленя и снеговика, сделанных своими руками. На это амурчанин вдохновился после путешествия по Европе. Праздничное убранство, говорит мужчина, не только поднимает настроение, но и привлекает удачу.

Главным новогодним украшением Павла Савченко стала не традиционная елка в доме, а сам дом. На нем разместились сотни светодиодных огоньков. Теперь жилище не видно разве что из космоса. Идея нарядить дом Павла Геннадьевича посетила четверть века назад. Тогда мужчина работал стюартом и часто вылетал за границу. Там, говорит мужчина, украшать свои жилища в чести. Вдохновившись заморскими причудами, Павел Геннадьевич преображает не только дом, но и весь двор, вот уже 5 лет.

«Везде за границей огоньков много, а у нас почему-то елочку нарядили, три лампочки, ну и все. Гирлянды устанавливали с супругой, двигали лестницу, очень страшно было, особенно на втором этаже. Кто говорит чудак, а нам с супругой нравится, таким образом мы привлекаем к себе удачу, может быть», – поделился Павел Савченко.

Привлекать удачу в семью будет и новогодний персонаж, сделанный своими руками из дерева. «Зовут его Серебряное копытце, он будет нам выбивать серебро. Некоторые думают, что это козел, ну, у кого какая фантазия», – сказал житель Чигирей.

Персонаж из дерева занял свое, уже подготовленное, место на улице – пьедестал изо льда, подсвеченный гирляндой. По соседству – символ приходящего года и снеговик. Они тоже из дерева. Это, отмечает Павел Геннадьевич, не оригинальное решение, а вынужденная мера. Снега в этом году выпало мало.

Традиционное новогоднее дерево – елку – заменила ива, украшенная гирляндой. Ее на украшение всего двора и дома ушло около 200 метров. Потратить на них пришлось несколько тысяч рублей.

«Не дороже денег – это раз. Ну, и я не считаю, что светодиодные лампочки много съедают энергии, и один раз в год можно себе позволить. Людям нравится. Те, кто проезжает мимо, видят, говорят – вот, уже украшено, то есть уже новый год рядом», – отметил Павел Савченко.

Работает Павел Геннадьевич электриком в благовещенском аэропорту. Мужчина точно знает, гирлянды амурские морозы выдержат. В следующем году мужчина планирует поселить у себя во дворе снежных персонажей, если только к новому году погода подарит больше снега, чем в этот раз.