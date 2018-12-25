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сегодня, 18:38 0

Впервые в Амурской области пройдет «Ледовый бал» для выпускников из детских домов

Впервые в Амурской области пройдет «Ледовый бал» для выпускников из детских домов
Фото: amur.info

28 декабря на «Ледовой арене» в торгово-развлекательном центре «Острова» пройдет ледовый бал «Зимняя сказка» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Амурской области, а также для детей-подростков из замещающих семей. Планируется, что в мероприятии примут участие более 100 ребят с разных районов области.

Новогоднее мероприятие для этой социально незащищенной категории детей в Амурской области проводится впервые, отметили в министерстве соцзащиты региона.

«Чаще всего несовершеннолетние выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, остаются без внимания и подарков на Новый год, так как они уже выпустились из детских социальных учреждений и ведут самостоятельную жизнь, но они также как и все дети хотят праздника, подарков и внимания. В этом году такую возможность им подарили спонсоры Лледового бала», – сказала заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог.

Помимо шоу-программы, катания на коньках и праздничного обеда участникам ледового бала «Зимняя сказка» подарят новогодние подарки – коньки.

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#дети #праздники

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