Одаренным детям Благовещенска вручили премию 12 тысяч рублей

25 декабря в Центре эстетического воспитания детей имени Белоглазова состоялось торжественное награждение благовещенских школьников. 40 учеников получили городскую премию в размере 12 тысяч рублей.

Премия на территории Благовещенска одаренным детям вручается с 1996 года с целью поощрения обучающихся, имеющих особые успехи в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе. Премия учреждается по трем номинациям: учебная и исследовательская деятельность; художественно-культурное творчество; спортивные достижения.

Премия назначается один раз в год в размере 12 000 рублей и выплачивается из средств городского бюджета. Всего в 2018 году на премию муниципального образования города Благовещенска одаренным детям было выдвинуто 100 соискателей, из которых муниципальной комиссией было отобрано 40 ребят, сообщает мэрия.