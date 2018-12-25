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Отремонтированную дорогу от Михайловки до Петропавловки проверят весной

Отремонтированную дорогу от Михайловки до Петропавловки проверят весной

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта продолжают держать на контроле ситуацию с ремонтом дороги от села Михайловка до села Петропавловка в Михайловском районе. Совместно с представителями областного министерства транспорта и строительства, ГКУ «Амурупрадор» и районной администрации общественники проводят обследование автодороги, проверяя качество проведенных подрядной организацией работ.

О том, что ремонт гравийной автодороги, связывающей два населенных пункта, проведен с нарушением контрактных обязательств, экспертам ОНФ рассказали местные жители. По мнению граждан, была неправильно сделана отсыпка, не в полном объеме использован материал. В связи с этим состояние дороги нисколько не улучшилось, и движение транспорта по ней по-прежнему затруднено, особенно в слякоть.

На восстановительные работы 8-километрового участка из бюджета области была выделена значительная денежная сумма. Согласно условиям муниципального контракта, подрядная организация обязалась привести объект в нормативное состояние, восстановив на нем так называемую дорожную одежду и обустроив водоотводные канавы и земляное полотно. По данным министерства транспорта и строительства Амурской области, ремонт проблемного участка дорожной инфраструктуры планировалось завершить до 25 ноября.

Разбираясь в вопросе, эксперты ОНФ связались с руководством профильного министерства ГКУ «Амурупрадор» и предложили сообща разобраться в ситуации: провести совместный осмотр дороги, установить объем выполненных на ней работ, провести встречу с гражданами.

Совместно с общественниками представители обоих ведомств и районной администрации провели выездное совещание в селе Михайловка. Но комиссии не удалось детально проработать вопрос повестки мероприятия. Свои коррективы в планы экспертов внесли погодные условия. Выпавший снег сгладил неровности дорожного полотна и скрыл от проверяющих возможные строительные недостатки.

«В настоящее время автомобили двигаются по дороге довольно ровно. Мы также заметили работающие на данном участке грейдеры, которые, возможно, появились здесь неслучайно, а в том числе благодаря настойчивости местных жителей. Поэтому сейчас трудно делать какие-либо выводы о качестве исполнения подрядчиком контрактных обязательств. Чтобы объективно оценить проделанную строителями работу, комиссия вернется сюда весной. Проведение данного мероприятия наши эксперты уже включили в рабочий план»», – прокомментировала сопредседатель штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.

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#строительство #транспорт

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