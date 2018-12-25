Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:59 0

В Шимановске шестой месяц ищут пропавшего мужчину

В Шимановске шестой месяц ищут пропавшего мужчину

В Амурской области более пяти месяцев ищут Константина Нетлярова, который пропал 13 июля 2018 года. Как сообщили знакомые разыскиваемого, он уехал на работу в лес, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что житель Шимановска Константин Нетляров находится в розыске, и его до сих пор ищут. Пропавшему 34 года.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Константина Нетлярова, просят сообщить в дежурную часть полиции Шимановска по телефону 8-41651-20-316.

Просмотров всего: 157

#происшествия

распечатать


Общество 3

Контролирующие органы провели проверку торгового центра «Ледяной»
В России и мире

В Челябинской области медведь убил хозяина
Происшествия 8

Российские грузовики четвертый день не могут вернуться из Хэйхэ в Благовещенск
Происшествия 2

В Селемджинском районе мост-насыпь нанесет непоправимый урон заказнику и реке Гербикан

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь