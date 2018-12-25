В Шимановске шестой месяц ищут пропавшего мужчину

В Амурской области более пяти месяцев ищут Константина Нетлярова, который пропал 13 июля 2018 года. Как сообщили знакомые разыскиваемого, он уехал на работу в лес, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что житель Шимановска Константин Нетляров находится в розыске, и его до сих пор ищут. Пропавшему 34 года.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Константина Нетлярова, просят сообщить в дежурную часть полиции Шимановска по телефону 8-41651-20-316.