В Шимановске шестой месяц ищут пропавшего мужчину
В Амурской области более пяти месяцев ищут Константина Нетлярова, который пропал 13 июля 2018 года. Как сообщили знакомые разыскиваемого, он уехал на работу в лес, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что житель Шимановска Константин Нетляров находится в розыске, и его до сих пор ищут. Пропавшему 34 года.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Константина Нетлярова, просят сообщить в дежурную часть полиции Шимановска по телефону 8-41651-20-316.
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