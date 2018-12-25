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сегодня, 17:23 4

В Архаре два подразделения районной больницы объединят под одной крышей

В Архаре два подразделения районной больницы объединят под одной крышей
Фото: www.amurobl.ru

В Архаринском районе областной министр здравоохранения Андрей Субботин встретился с руководством. На встрече обсуждали дальнейшее использование корпусов, принадлежащих Архаринской больнице. Их состояние вызывает озабоченность чиновников.

Министр пояснил, что учреждению, которое с большим трудом выбирается из кредиторской задолженности, наличие неэффективных площадей добавляет хлопот. В одном из зданий, насчитывающем свыше 5 600 квадратных метров, сейчас располагается стационар на 67 коек. Корпус построен 40 лет назад, сегодня в нем востребовано менее чем 50 % площади, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Здание поликлиники площадью 2 500 квадратных метров, также используется не полностью. При этом только за отопление поликлиники больница платит ежемесячно по 460 тысяч рублей и еще по 570 тысяч – за отопление стационара. Разумнее было бы объединить оба подразделения под одной крышей.

«Действительно, мы могли бы нормально разместиться в одном корпусе. А сэкономленные средства больница могла бы направить на другие нужды – обеспечение медикаментами, повышение уровня безопасности, закупку питания для пациентов», – подтверждает главный врач Архаринской больницы Максим Борзунов.

В данный момент ожидается экспертное заключение проектно-сметной документации на проведение реконструкции здания поликлиники.

«В случае положительного заключения мы начнем работу по реализации проекта. Если же экспертиза установит несоответствие требованиям – будем рассматривать другие варианты», – отметил Андрей Субботин.

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#здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Как в хлеву под одну крышу....А как же существующие санитарные нормы и правила? Или раньше дураки были,что строили такие больницы в соответствии с расчетом необходимых площадей и т.д.?

  • Well you give

    Well you give
    1 час назад

    Stat

    Как в хлеву под одну крышу....А как же существующие санитарные нормы и правила? Или раньше дураки были,что строили такие больницы в соответствии с расчетом необходимых площадей и т.д.?



    Просто на большее мозгов не хватает... А министр руки в брюки, как всегда! Ничего нового, методичка одна и та же)))

  • Кохави

    Кохави
    53 минуты назад

    Stat

    Как в хлеву под одну крышу....А как же существующие санитарные нормы и правила? Или раньше дураки были,что строили такие больницы в соответствии с расчетом необходимых площадей и т.д.?



    По-вашему, федеральные клиники тоже обслуживают людей как в хлеву? Там под одной крышей и амбулаторные, и стационарные службы. Может, дело в том, что когда себя ощущаешь животным, то хоть дворцы строй - все равно рефлексы побеждают?

    Насчет раньше и сейчас. Между требованиями 20-летней давности и сегодняшними - пропасть. Как и между ожиданиями.

  • Mark1204

    Mark1204
    51 минута назад

    Корпус построен 40 лет назад, тогда он был востребован. Сейчас людей нет - умерли, уехали, низкая рождаемость.

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