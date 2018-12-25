В Архаре два подразделения районной больницы объединят под одной крышей

В Архаринском районе областной министр здравоохранения Андрей Субботин встретился с руководством. На встрече обсуждали дальнейшее использование корпусов, принадлежащих Архаринской больнице. Их состояние вызывает озабоченность чиновников.

Министр пояснил, что учреждению, которое с большим трудом выбирается из кредиторской задолженности, наличие неэффективных площадей добавляет хлопот. В одном из зданий, насчитывающем свыше 5 600 квадратных метров, сейчас располагается стационар на 67 коек. Корпус построен 40 лет назад, сегодня в нем востребовано менее чем 50 % площади, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Здание поликлиники площадью 2 500 квадратных метров, также используется не полностью. При этом только за отопление поликлиники больница платит ежемесячно по 460 тысяч рублей и еще по 570 тысяч – за отопление стационара. Разумнее было бы объединить оба подразделения под одной крышей.

«Действительно, мы могли бы нормально разместиться в одном корпусе. А сэкономленные средства больница могла бы направить на другие нужды – обеспечение медикаментами, повышение уровня безопасности, закупку питания для пациентов», – подтверждает главный врач Архаринской больницы Максим Борзунов.

В данный момент ожидается экспертное заключение проектно-сметной документации на проведение реконструкции здания поликлиники.

«В случае положительного заключения мы начнем работу по реализации проекта. Если же экспертиза установит несоответствие требованиям – будем рассматривать другие варианты», – отметил Андрей Субботин.