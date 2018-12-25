Контролирующие органы провели проверку торгового центра «Ледяной»
В торговом центре «Ледяной», где треснула напольная плитка, провели проверку контролирующие органы. Ее организовала прокуратура Благовещенска с привлечением специалистов из инспекции государственного строительного надзора Амурской области, профильного управления администрации Благовещенска и МЧС.
Комиссия осмотрела все этажи здания на наличие визуально определяемых дефектов, которые могли послужить причиной, в том числе поломки напольной плитки. По результатам проверки, которые будут озвучены позже, при наличии оснований прокуратура применит соответствующие меры реагирования, сообщает правительство области.
Просмотров всего: 666