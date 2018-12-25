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сегодня, 17:22 3

Контролирующие органы провели проверку торгового центра «Ледяной»

Контролирующие органы провели проверку торгового центра «Ледяной»

В торговом центре «Ледяной», где треснула напольная плитка, провели проверку контролирующие органы. Ее организовала прокуратура Благовещенска с привлечением специалистов из инспекции государственного строительного надзора Амурской области, профильного управления администрации Благовещенска и МЧС.

Комиссия осмотрела все этажи здания на наличие визуально определяемых дефектов, которые могли послужить причиной, в том числе поломки напольной плитки. По результатам проверки, которые будут озвучены позже, при наличии оснований прокуратура применит соответствующие меры реагирования, сообщает правительство области.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    1 час назад



    Комиссия осмотрела все этажи здания на наличие визуально определяемых дефектов, ....



    ну если ВИЗУАЛЬНО!!! тогда можно быть спокойным. зачем вообще выезжали - попросили бы фоточег прислать да жопы не морозили, выезжая.

  • nerro

    nerro
    57 минут назад

    Интересно, кого назначат виноватым, если ТЦ рухнет?

  • Лаконика

    Лаконика
    37 минут назад

    nerro

    Интересно, кого назначат виноватым, если ТЦ рухнет?



    А Оля111 там в каске фотографировалась?

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