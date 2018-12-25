Контролирующие органы провели проверку торгового центра «Ледяной»

Комиссия осмотрела все этажи здания на наличие визуально определяемых дефектов, которые могли послужить причиной, в том числе поломки напольной плитки. По результатам проверки, которые будут озвучены позже, при наличии оснований прокуратура применит соответствующие меры реагирования, сообщает правительство области.