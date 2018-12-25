Благовещенец Денис Мурин в Хабаровске выполнил жим 335-килограммовой штанги (видео)

Сильнейшие люди Благовещенска успешно выступили на в Хабаровске. С 22 по 23 декабря там прошел открытый чемпионат России по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге (версия WPA). В них участвовали более 200 спортсменов. Сборная Благовещенска в командном зачете заняла третье место.

С наградами за первое место домой вернулись Константин Мисюк, покоривший вес 490 килограммов в сумме; Вадим Вальченко, поднявший в общей сложности 445 килограммов. Максим Кондратюк, выступая в безэкипировочном дивизионе, смог отжать от груди штангу весом 130 килограммов.

Блестящую победу одержала Александра Недорчук. Девушка установила рекорд мира, выполнив приседание со штангой весом 180 килограммов и став абсолютной чемпионкой. В категории «жим лежа» девушка покорила вес в 95 килограммов и завоевала первое место.

Третье место занял Антон Горбачев – без экипировки он выполнил становую тягу со снарядом весом 272,5 килограмма.

Наставник победителей, тренер Александр Шабанов, дебютировал в жиме в экипировке. Спортсмен успешно выполнил три попытки, максимальный результат – 200 килограммов.

Еще один известный спортсмен – не только в Благовещенске, но и на Дальнем Востоке, – Денис Мурин перевыполнил норматив «Мастер спорта международного класса», показав результат в жиме 335 килограммов. Этот вес – кстати, самый большой на турнире – Денис выжал на третьем, последнем подходе. В первом подходе вес штанги был равен 320 килограммам, второй подход судьи не засчитали из-за ошибки в технике выполнения упражнения.

Следующий чемпионат России WPA/AWPA пройдет в Благовещенске в конце февраля 2019 года.