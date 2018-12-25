В Челябинской области медведь убил хозяина

В городе Озерск Челябинской области нашли истерзанное тело мужчины и двух собак. Выяснилось, что с ними расправился медведь, который принадлежал мужчине.

Инцидент произошел на окраине города, где и было обнаружено тело. Предварительно установлено, что мужчину убил четырехлетний медведь, которого погибший содержал в вольере.

Косолапый был застрелен прибывшими на место сотрудниками полиции. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

В свою очередь пользователи соцсетей пишут, что мужчина подобрал зверя еще медвежонком после охоты и надеялся пристроить его в зоопарк или цирк. Однако лесного зверя туда не взяли, сообщает «Московский комсомолец».