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сегодня, 16:56 0

В Челябинской области медведь убил хозяина

В Челябинской области медведь убил хозяина
Фото: Амур.инфо

В городе Озерск Челябинской области нашли истерзанное тело мужчины и двух собак. Выяснилось, что с ними расправился медведь, который принадлежал мужчине.

Инцидент произошел на окраине города, где и было обнаружено тело. Предварительно установлено, что мужчину убил четырехлетний медведь, которого погибший содержал в вольере.

Косолапый был застрелен прибывшими на место сотрудниками полиции. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

В свою очередь пользователи соцсетей пишут, что мужчина подобрал зверя еще медвежонком после охоты и надеялся пристроить его в зоопарк или цирк. Однако лесного зверя туда не взяли, сообщает «Московский комсомолец».

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#животные #жизнь #происшествия

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