Российские грузовики четвертый день не могут вернуться из Хэйхэ в Благовещенск

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились водители грузовиков, которые четвертый день не могут выехать из Хэйхэ в Благовещенск. По их словам, на китайском берегу скопилось порядка 80 грузовиков, причем их держат на летней таможне, а не рядом с переходом у понтонного моста.

Водители рассказали, что в день удается выехать примерно 15-ти машинам. При этом китайские грузовики едут беспрепятственно.

В министерстве экономического развития пояснили, что ситуация с российскими грузовиками уже известна. Сейчас областные власти ведут переговоры с профильными ведомствами в Хэйхэ.

Подобные происшествия периодически происходят на таможне соседнего города. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в апреле 2018 года на китайском берегу были задержаны около 200 грузовиков. Но тогда завершался срок работы понтонного моста, поэтому между российскими и китайскими водителями была острая конкуренция за возможность уехать на российский берег.