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25декабря
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сегодня, 16:43 8

Российские грузовики четвертый день не могут вернуться из Хэйхэ в Благовещенск

Российские грузовики четвертый день не могут вернуться из Хэйхэ в Благовещенск
Фото: www.amur.info

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились водители грузовиков, которые четвертый день не могут выехать из Хэйхэ в Благовещенск. По их словам, на китайском берегу скопилось порядка 80 грузовиков, причем их держат на летней таможне, а не рядом с переходом у понтонного моста.

Водители рассказали, что в день удается выехать примерно 15-ти машинам. При этом китайские грузовики едут беспрепятственно.

В министерстве экономического развития пояснили, что ситуация с российскими грузовиками уже известна. Сейчас областные власти ведут переговоры с профильными ведомствами в Хэйхэ.

Подобные происшествия периодически происходят на таможне соседнего города. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в апреле 2018 года на китайском берегу были задержаны около 200 грузовиков. Но тогда завершался срок работы понтонного моста, поэтому между российскими и китайскими водителями была острая конкуренция за возможность уехать на российский берег.

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#Китай #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    нужно чаще принимать ответные действия - тормозить в России китайские фуры, чем каждый раз расшаркиваться перед ними. Борзость должна быть наказуема

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    http://www.amur.info/news/2018/12/24/147801

    У нас с Китаем дружба! А вы про борзость какую-то! )))

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    С нами уже никто и не считается давно, это только в ток-шоу на ТВ можно щеки надувать

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Надо китам еще раз в знак крепнущей дружбы по нашей набережной хором прошагать.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Для Амурской области непозволительная роскошь иметь представителя на китайской стороне, который был бы наделен официальными полномочиями? Полный Белый дом бездельников... Целое никчемное министерство сидит...

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    на китайском берегу скопилось порядка 80 грузовиков



    никогда такого не было и вот опять...

    каждые полгода одно и тоже

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Все вопросы решаемы , готов быть представителем Министерства Внешнеэкономических связей Амурской области в Хей Хе на безвоздмедной основе , так как все равно работаю в Хей Хе на грузовой таможне .....

  • Блохер

    Блохер
    35 минут назад

    Не надо обижать наших китайских друзей своими глупыми подозрениями. Они ради нас рискуют своими отношениями с гадкими америкосами, продают нам остродефицитные товары, покупают э/энергию, лес и прочее сырье, которого у нас дофига. Побольше уважения, нищеброды!

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