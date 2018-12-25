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РЖД выделит деньги на железнодорожный вокзал Шимановска

РЖД выделит деньги на железнодорожный вокзал Шимановска
Фото: Амур.инфо

В 2019 году на обеспечение транспортной безопасности четырех железнодорожных вокзалов Забайкальской железной дороги ОАО «РЖД» направит более 100 миллионов рублей. Три из них расположены в Забайкальском крае, один – в городе Шимановске Амурской области.

В рамках программы обеспечения комплексной безопасности и снижения террористических рисков вокзалы станций Петровский Завод, Карымская, Борзя, Шимановская оснастят современными системами видеонаблюдения, ручными и стационарными металлодетекторами, рентгеновскими установками и аппаратурой радиационного контроля, пишет пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Отмечается, что новыми системами безопасности уже оснащены вокзалы станций Свободный и Белогорск. Планомерное обновление вокзальных комплексов ЗабЖД современными средствами наблюдения и контроля продлится до 2020 года.

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#технологии #транспорт

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