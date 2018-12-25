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сегодня, 16:27 1

Стали известны сроки проведения фестиваля «Амурская осень» в 2019 году

Стали известны сроки проведения фестиваля «Амурская осень» в 2019 году
Фото: Амур.инфо

В новом году фестиваль кино и театра «Амурская осень» пройдет с 14 по 22 сентября. Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщила программный директор фестиваля Александра Жукова. В 2019 году в Приамурье проведут 17-ю «Амурскую осень».

На официальном сайте «Амурской осени» информация о датах проведения фестиваля пока не опубликована.

В Приамурье фестиваль проходит с 2003 года. В 2018 году «Амурскую осень» провели с 15 по 23 сентября. Гостями фестиваля стали около 250 артистов. Спектакли и творческие вечера прошли в 28 населенных пунктах Приамурья. В рамках «Осени» в регионе организовали 140 культурных мероприятий.

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#культура

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  • uslon

    uslon
    2 часа назад

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