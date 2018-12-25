Пять амурских спортсменов вошли в сборную РФ по ушу

По итогам выступлений в 2018 году пять спортсменов из Амурской области вошли в состав сборной России по ушу. Оформить пропуск в национальную команду амурчанам позволили победы и призовые места на соревнованиях.

Так, в марте этого года на чемпионате России по традиционному ушу золотую медаль завоевал Артем Загибалов (1996 год рождения). В дальнейшем спортсмен стал серебряным призером на чемпионате Европы по ушу-таолу и на Кубке России. Все соревнования проходили в Москве.

Также чемпионкой страны в дисциплине ушу-таолу стала Ольга Зоркальцева (2000 год рождения). Это произошло в апреле этого года в Москве.

Ушу является одним из немногих видов спорта, где национальные сборные формируются не только среди взрослых и молодежи: в возрастной группе 11-14 лет спортсмены также соперничают на уровне сборных в турнирах самого высокого ранга. От Амурской области в состав сборной по этому возрасту вошли победители первенства страны – Михаил Шедько, Дарья Цвилий и Белла Габараева (все 2007 года рождения).

С 2010 года ушуисты Амурской области неизменно отбираются в состав сборной России. В 2018 году среди дальневосточников только амурские спортсмены добились этого права.

«Амурская область является центром развития ушу в ДФО, не случайно федерация ушу России свое региональное отделение открыла в Благовещенске, что дает столице Приамурья исключительное право проводить аттестацию дальневосточных тренеров и судей и формировать сборную Дальнего Востока для участия в чемпионате и первенстве России», – отмечает пресс-служба амурского минспорта.