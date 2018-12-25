В новогодние праздники АКС будет работать в режиме повышенной готовности

С 29 декабря в АКС будет установлен режим повышенной готовности по обеспечению бесперебойной и надежной работы объектов и оборудования электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Это сделано для того, чтобы поддерживать непрерывное управление и оперативное реагирование на возникающие трудности.

Специалисты подготовили резервные источники питания для безаварийной работы объектов, а также резервное топливо и запасные запчасти. Также были усилены меры пожарной безопасности на всех объектах и установлена прямая связь с пожарными частями и штабом по делам ГО и ЧС на случай чрезвычайной ситуации.

Списки ответственных должностных лиц уже направлены в управление ГО и ЧС и управление ЖКХ администрации Благовещенска. Как и в прошлом году, прошедшие специальный инструктаж сотрудники, будут круглосуточно, сменяя друг друга, дежурить и непосредственно на объектах АКС, и дистанционно. Проработана схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад.

«Именно в период новогодних каникул как никогда важно работать максимально оперативно. Мы хотим, чтобы люди наслаждались праздником без каких-либо неудобств. Поэтому сотрудники АКС будут стараться ради жителей нашего города 24 часа в сутки на протяжении всех праздничных дней, чтобы Новый год был по-настоящему тёплым и светлым», – сказал главный управляющий директор АО «АКС» Константин Куликовский.

Как и в прошлом году, в период установления повышенной готовности специалистами по охране труда АО «АКС» будут организованы внеплановые проверки объектов на предмет соблюдения всех нормативных требований: технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, соблюдения трудовой и производственной дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.

Телефоны диспетчерских служб АО «АКС»:

диспетчер «Амурводоканала» 51-88-16, WhatsApp и Viber 8-914-585-75-05;

диспетчер «Амуртеплосервиса» 77-42-42, WhatsApp, Viber 8-914-585-90-99;

диспетчер «Амурэлектросетьсервиса» 220-717, WhatsApp и Viber 8-914-585-77-07.