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сегодня, 16:02 0

Кокорин и Мамаев не встретятся на футбольном матче в СИЗО

Кокорин и Мамаев не встретятся на футбольном матче в СИЗО
Фото: Алексей Иванов

Стали известны некоторые подробности футбольного матча между сотрудниками и арестантами СИЗО Бутырка. В нём должны принять участие действующие футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Так как знаменитые футболисты фактически находятся в одной команде, одновременно появиться на поле игроки не смогут.

«Скорее всего, один тайм на поле проведёт Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешение следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч», – заявила в интервью ТАСС заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва.

Дата поединка ещё не определена, известно, что матч состоится после Рождества, сообщает Life.ru. Также для футболистов специально сошьют футболки с их номерами.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами одних и тех же уголовных дел, а потому им нельзя видеться в СИЗО. Футболистов оставили под стражей до февраля 2019 года, отклонив ходатайство об изменении меры пресечения.

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#спорт #футбол

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