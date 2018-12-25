У Благовещенска появится дизайн-код

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Амурский губернатор Василий Орлов рассказал, какая работа ведется в Благовещенске по обновлению зданий на центральных улицах. Для Благовещенска начали создавать дизайн-код. Это некий свод рекомендаций, с помощью которых формируется стилистически единая городская среда. Фасады и вывески при этом должны отвечать единым требованиям.

«Такая работа городом ведется. Город у нас все-таки автономное муниципальное образование. Хотя, пользуясь близостью наших зданий, иногда с коллегами встречи провожу и мы обсуждаем планы по развитию города. В частности, они проводят такую системную работу с собственниками зданий, которые расположены по центральным улицам. В частности, по улице Ленина и улице Калинина.

Во-вторых, они прорабатывают так называемый дизайн-код Благовещенска, это лучший опыт, лучших городов, в том числе Москвы, это единые требования к фасадам, единые требования к вывескам. Здесь важно правильно создать нормативную базу, чтобы весь бизнес понимал правила игры», – рассказал Василий Орлов.

В этом году в Благовещенске заканчивается работа по подсветке здания Центра эстетического воспитания. Планируется преобразить фасад областной библиотеки.

«У нас есть планы по областной библиотеке, которая находится рядом с площадью Ленина, там в начале года будет открыта "Точка кипения". Это такой центр притяжения молодежи, возможность обмениваться некими бизнес-инициативами, мнениями, и мы постараемся сделать там фасад. Сделаем его современным, с ночной подсветкой, чтобы он радовал глаз. Затем мы ведем работу с собственниками зданий кинотеатра "Россия" и гостиницы "Юбилейная", чтобы они тоже свои фасады привели в соответствие, чтобы они действительно были красивыми», – пояснил глава региона.

Также губернатор отметил, что в последнее время значительно изменилось законодательство по охране исторических зданий.

«Есть архитектурный совет в Благовещенске, я как-то раз в нем принимал участие. Около 4 школы в Благовещенске планировалось строительство большого многоэтажного дома. И решением этого архитектурно-исторического совета этажность здания была понижена до приемлемого размера, чтобы не давить на историческое здание 4 школы.

Весь исторический центр имеет возможность влиять на застройку. Мне, как жителю Благовещенска, очень не нравятся высотки, которые стоят в районе 1 школы, мне кажется, им совсем там не место. У нас есть территории, типа микрорайона, где эти дома смотрятся вполне уместно. Это не столько мое личное мнение, сколько мнение совета», – отметил Василий Орлов.

«Вообще, комфортная городская среда, это очень благодатное поле, потому что когда люди видят улучшения, они начинают жить по-другому. Это не просто прихоть властей. Пришел один: хочет зелененький дом, пришел второй: хочет красненький. Нет. Это серьезная государственная задача. Государственная задача заключается в том, чтобы сохранить здесь людей на территории Дальнего Востока, в городе Благовещенске, поэтому мы эту работу ведем, надеюсь, что у нас эта работа получится», – заявил амурский губернатор на встрече с журналистами.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске изменит облик улица Калинина. Собственникам части зданий по улице Калинина власти рекомендовали отремонтировать фасады. Уже определен перечень из 60 зданий, фасады которых нуждаются в косметическом либо капитальном ремонте. В перечень вошли учреждения, магазины, офисы компаний, жилые дома и памятники архитектуры.