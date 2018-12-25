Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:53 9

У Благовещенска появится дизайн-код

У Благовещенска появится дизайн-код
Фото: Амур.инфо

Амурский губернатор Василий Орлов рассказал, какая работа ведется в Благовещенске по обновлению зданий на центральных улицах. Для Благовещенска начали создавать дизайн-код. Это некий свод рекомендаций, с помощью которых формируется стилистически единая городская среда. Фасады и вывески при этом должны отвечать единым требованиям.

«Такая работа городом ведется. Город у нас все-таки автономное муниципальное образование. Хотя, пользуясь близостью наших зданий, иногда с коллегами встречи провожу и мы обсуждаем планы по развитию города. В частности, они проводят такую системную работу с собственниками зданий, которые расположены по центральным улицам. В частности, по улице Ленина и улице Калинина.

Во-вторых, они прорабатывают так называемый дизайн-код Благовещенска, это лучший опыт, лучших городов, в том числе Москвы, это единые требования к фасадам, единые требования к вывескам. Здесь важно правильно создать нормативную базу, чтобы весь бизнес понимал правила игры», – рассказал Василий Орлов.

В этом году в Благовещенске заканчивается работа по подсветке здания Центра эстетического воспитания. Планируется преобразить фасад областной библиотеки.

«У нас есть планы по областной библиотеке, которая находится рядом с площадью Ленина, там в начале года будет открыта "Точка кипения". Это такой центр притяжения молодежи, возможность обмениваться некими бизнес-инициативами, мнениями, и мы постараемся сделать там фасад. Сделаем его современным, с ночной подсветкой, чтобы он радовал глаз. Затем мы ведем работу с собственниками зданий кинотеатра "Россия" и гостиницы "Юбилейная", чтобы они тоже свои фасады привели в соответствие, чтобы они действительно были красивыми», – пояснил глава региона.

Также губернатор отметил, что в последнее время значительно изменилось законодательство по охране исторических зданий.

«Есть архитектурный совет в Благовещенске, я как-то раз в нем принимал участие. Около 4 школы в Благовещенске планировалось строительство большого многоэтажного дома. И решением этого архитектурно-исторического совета этажность здания была понижена до приемлемого размера, чтобы не давить на историческое здание 4 школы.

Весь исторический центр имеет возможность влиять на застройку. Мне, как жителю Благовещенска, очень не нравятся высотки, которые стоят в районе 1 школы, мне кажется, им совсем там не место. У нас есть территории, типа микрорайона, где эти дома смотрятся вполне уместно. Это не столько мое личное мнение, сколько мнение совета», – отметил Василий Орлов.

«Вообще, комфортная городская среда, это очень благодатное поле, потому что когда люди видят улучшения, они начинают жить по-другому. Это не просто прихоть властей. Пришел один: хочет зелененький дом, пришел второй: хочет красненький. Нет. Это серьезная государственная задача. Государственная задача заключается в том, чтобы сохранить здесь людей на территории Дальнего Востока, в городе Благовещенске, поэтому мы эту работу ведем, надеюсь, что у нас эта работа получится», – заявил амурский губернатор на встрече с журналистами.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске изменит облик улица Калинина. Собственникам части зданий по улице Калинина власти рекомендовали отремонтировать фасады. Уже определен перечень из 60 зданий, фасады которых нуждаются в косметическом либо капитальном ремонте. В перечень вошли учреждения, магазины, офисы компаний, жилые дома и памятники архитектуры.

Просмотров всего: 473

#городская власть #губернатор

распечатать


Общество 3

В Благовещенске после новогодних праздников демонтируют незаконные рекламные щиты
Экономика 2

Выбрать подрядчика для строительства нового моста через Зею планируют в 2019 году
Экономика 8

В Москве подумали, что 76 % амурских дорог соответствуют требованиям безопасности
Власть 5

Смена власти, лидерство оппозиции: политические итоги 2018 года на Амур.инфо
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Разиня

    Разиня
    3 часа назад

    И чё это там за совет такой? Чаюн опять в совок рвётся?

    и вообще - почму Губернатор занимается такими вещами? у нас чё - мэра города нету штоле?

  • Gallardo

    Gallardo
    2 часа назад

    Баб Валя очень занята

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    «Вообще, комфортная городская среда, это очень благодатное поле, потому что когда люди видят улучшения, они начинают жить по-другому. (ШЕДЕВР!!!) Это не просто прихоть властей. Пришел один: хочет зелененький дом, пришел второй: хочет красненький. Нет. Это серьезная государственная задача. Государственная задача заключается в том, чтобы сохранить здесь людей на территории Дальнего Востока, в городе Благовещенске...". Ага! Сидят в Москве и думают..., а где находится этот Благовещенск?

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    С таким же успехом можно дома красить в зеленый цвет, чтоб кислорода было больше в городе.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    51 минута назад

    УДОБНАЯ вещь некрасивой не бывает. Первично - функция, всё остальное - оформительство. Так вот создавать нужно, в первую очередь, удобную среду обитания и только КОМПЕКСНО.

    Дизайн-код, это тоже самое, когда ко мне приходят за интерьером ресторана, наивно полагая, что именно интерьер есть основа успешного бизнеса... А зачем людям идти вресторан (кафе, бар)? Никакой интерьеор не удержит поситителя если обслужитвание отвратительное, а кухня - говно. Тоже самое с дизайн-кодом Благовещенска.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    47 минут назад

    Хоть как выкрашивай город, если он стоит в пробках из-за уродливой так называемой самоорганизации инфраструктуры ленивыми градоначальниками и без водоснабжения и канализации, из-за износа сетей, то хоть золотом выкладывай урны - всё говно.

  • nastya291287

    nastya291287
    19 минут назад

    Лучший дизайн-код это убрать всю рекламу из города. Все щиты, все банеры с домов. Сразу краше станет

  • Myxira

    Myxira
    14 минут назад

    Как в дизайн-код вписываются попиленные корявые деревья Благовещенска, трухлявые столбы, изображающие тополя, безобразная аллея по улице Горького?...

  • Витком

    Витком
    7 минут назад

    Пусть стоят,как памятник бабе Вале

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь