Амурскую область отнесли к регионам, где возможен птичий грипп

В 2018 году в 14 субъектах России были зарегистрированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц. Это такие регионы, как Курская, Самарская, Пензенская области, Чувашская, Удмуртская республики и другие. Между тем Амурскую область относят к регионам, где вспышки этой болезни возможны.

«В порядке условного ранжирования территории Российской Федерации по степени риска заноса, возникновения и распространения высокопатогенного гриппа птиц до конца 2018 года в зону высокой степени риска попадают регионы, граничащие с Китаем и Монголией: Приморский, Алтайский, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская область, республика Тыва, а также южные территории субъектов Сибирского федерального округа», – сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.

Птичий грипп, или классическая чума птиц – острая инфекционная вирусная болезнь домашних и диких птиц, протекающая в форме эпизоотий, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Болезнь относится к особо опасным, способствует причинению большого экономического ущерба.

Вирус гриппа широко распространен в природе, кроме птиц инфицирует различные виды млекопитающих, в том числе и человека.

Источником распространения инфекции выступают дикие водоплавающие (гуси, утки, лебеди) и домашние птицы (куры, индюки), у которых вирус птичьего гриппа находится в кишечнике и выделяется во внешнюю среду с фекалиями. Из-за сезонной миграции дикие птицы способны переносить вирус на огромные расстояния. По территории России проходят 8 из 14 глобальных миграционных путей перелетной птицы.

Заражение человека осуществляется воздушно-капельным и фекально-оральным путем при контакте с инфицированной или умершей от птичьего гриппа птицей. Случаи передачи вируса от человека к человеку не зарегистрированы. Повышенному профессиональному риску заражения птичьим гриппом подвержены работники птицеферм, зоотехники и ветеринары.

Переболевшая птица приобретает нестерильный иммунитет, который продолжается до 6 месяцев. Для профилактики высокопатогенного гриппа птиц в России применяются инактивированные вакцины, как самые эпизоотологически безопасные. Вакцины вводят внутримышечно, двукратно, с интервалом в 14 дней. С профилактической целью в угрожаемых хозяйствах прививают только клинически здоровую птицу (кур, уток, индеек). Через 14-21 день после вакцинации птица приобретает напряженный иммунитет длительностью до 6 месяцев.

Основной профилактикой предотвращения вируса гриппа является бдительность граждан:

– мясо птицы и яйцо должны подвергаться тщательной термической обработке;

– корма и живая птица должны приобретаться в специализированных местах, с документами, не стоит совершать покупки в несанкционированных местах торговли;

– любые контакты с павшими птицами должны быть исключены.