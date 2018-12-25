Облачно, слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 26 декабря

В Амурской области 26 декабря будет облачно с прояснением, в большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег. В отдельных районах ожидается слабая метель.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью до 2-7 метров в секунду с порывами местами до 12-17 метров в секунду. Температура ночью по области составит минус 23…28, местами будет минус 33…38. Днем термометры покажут минус 16…21, местами будет минус 26…31.

В Благовещенске в этот день облачно с прояснением, пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, в утренние часы и днем с порывами до 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит минус 22…24, днем будет минус 18….20, сообщает Амурский гидрометцентр.