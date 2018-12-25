Путепровод Белогорска открыли с флагами и сигналами

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

«Поехали!»: в Белогорске с 24 декабря открыто движение по путепроводу. За первые минуты мост, соединяющий микрорайоны Центральный и Транспортный, пересекли более сотни машин.

Решение о досрочном открытии путепровода было принято 24 декабря на КЧС. С 6-00 часов 25 декабря общественный транспорт работает по муниципальной маршрутной сети по графику, утвержденному до объявления ЧС.

С 24 декабря проезд открыт для легкового транспорта и грузового с грузоподъёмностью до 3,5 тонн, а также коммунальной технике. По поручению главы Белогорска на объездной дороге с 15:30 до 22:00 будет работать экипаж управления по делам ГО и ЧС, который предупреждает водителей о том, что ехать 24 км в объезд бессмысленно – путепровод открыт.

Установка и регулировка временной металлоконструкции по разработанному проектному решению, выданному экспертом Анатолием Такмаковым ранее, завершена в выходные дни с опережением графика. 24 декабря в первой половине дня он обследовал ее и озвучил результат на КЧС, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Конструкция рассчитана на нагрузку от пролетных строений. Выполнена она по проекту, с учетом рекомендаций специалистов РЖД, – отметил он. – Никаких дефектов при осмотре не обнаружено. Рассчитан путепровод на нагрузку легкового транспорта, пассажирское сообщение, а также грузовой транспорт до 3,5 тонн. Эксплуатировать путепровод можно в таком режиме при постоянном наблюдении за метками, установленными ранее».

Вместе с тем, эксперт продолжает работу над выработкой решений для укрепления всего путепровода на постоянной основе. При этом 24 декабря в Белогорск прибыли хабаровские специалисты из ДВГУПС, которые также вынесут свои технические решения по укреплению 40-летнего путепровода.

«Специалисты прибыли для того, чтобы полностью обследовать все конструкции и элементы моста, начиная с верхнего покрытия и заканчивая фундаментами, – отметил начальник отдела архитектуры и строительства Сергей Ушаков. – На первом этапе верхняя часть путепровода и внутренность ригелей. На втором этапе, в апреле, состоится второе обследование структуры и состояния элементов путепровода с использованием специальных приборов. Кстати, ультразвуковой томограф привезли с собой уже сейчас. Нужны технологические окна для его проведения. Итогом второго исследования станет выдача готового проектного решения по реконструкции путепровода».

В режиме ЧС Белогорск живет с 21 ноября. Путепровод был закрыт 13 дней, с 12 декабря 2018 года. За это время была изменена система пассажироперевозок, введен пропускной режим для легкового транспорта, запрещены грузоперевозки.

«За это время город, конечно, натерпелся, но подавляющее большинство отнеслось к ситуации с пониманием и с нетерпением ждали открытия путепровода, – сказал глава Белогорска Станислав Мелюков. – Всем хочу сказать большое спасибо. Особенно подрядчику, нацеленному на результат. Спасибо РЖД, за то, что своевременно выделяли время и технику для работ. Спасибо правительству Амурской области. Отдельное спасибо губернатору Василию Александровичу Орлову. Я обращался к нему за помощью, и он на своем уровне провел очень серьезные переговоры с руководством РЖД. Это, соответственно, нам помогло очень быстро и организовано преодолеть критическую точку, которая была в прошедшую субботу – нам выделили большое технологическое окно, что и позволило выполнить необходимые работы в срок. Спасибо всем, кто был причастен ко всему, что делали, за терпение, за мужество».