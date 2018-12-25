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На строительстве моста Благовещенск – Хэйхэ началась вторая надвижка пролетных строений (фото)

На строительстве моста Благовещенск – Хэйхэ началась вторая надвижка пролетных строений (фото)
Фото: amurobl.ru

На строительстве моста через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ строители приступили к выполнению второго этапа надвижки пролетного строения в сторону российско-китайской границы с очередным комплектом пилонов вантовой системы 7 опоры. Объект планируют сдать в 2019 году.

Накануне, 24 декабря, советник министра по развитию Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин посетил строительную площадку мостового перехода и провел совещание. На нем с заказчиком и генподрядчиками обсудили основные вопросы, связанные со строительством стратегически важного для Приамурья объекта. Специалисты подтвердили выполнение основных строительных работ в соответствии с графиком, а также готовность к выполнению второго этапа надвижки, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

Установка пролетного строения в проектное положение методом надвижки выполняется путем перемещения металлоконструкций вдоль оси моста при помощи гидравлического оборудования, осуществляется со смонтированными пилонами и вантовой системой. В течение четырех суток подрядная организация АО «УСК МОСТ» планирует закончить надвижку.

Параллельно идет укрупнительная сборка пилонов для опоры № 8 перед следующей заключительной стадией надвижки. Всего должно быть выполнено три ее этапа. К весне пролетные строения будут установлены в проектное положение, а на вторую половину марта запланирована стыковка двух частей мостового перехода на российско-китайской границе.

Строительство автодорожного пограничного мостового перехода через реку Амур началось 18 декабря 2016 года, а сдать его планируют в декабре 2019 года.

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#Китай #строительство #транспорт

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