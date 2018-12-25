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сегодня, 14:32 2

В Благовещенске после новогодних праздников демонтируют незаконные рекламные щиты

В Благовещенске после новогодних праздников демонтируют незаконные рекламные щиты
Фото: google.ru

Администрация Благовещенска выявила около 20 рекламных конструкций, установленных незаконно. Владельцам щитов предлагают самостоятельно их демонтировать. В противном случае их уберет городская организация.

9 января 2019 года в Благовещенске начнут демонтировать рекламные конструкции. По информации администрации, около 20 щитов в городе установлены и эксплуатируются без разрешения, предусмотренного федеральным законом «О рекламе». Рейды проводил городской комитет по управлению имуществом.

Список незаконно установленных щитов размещен на сайте администрации Благовещенска. Конструкции, в частности, установлены на улицах Горького, Кантемирова, Студенческая, Калинина, Мухина, Ленина.

Городские власти просят владельцев до 5 января демонтировать рекламные конструкции самостоятельно. Иначе демонтаж будет произведен органом местного управления. При этом администрация намерена возместить расходы, которые городской бюджет понесет в связи с демонтажом, транспортировкой, хранением и уничтожением рекламных щитов. Демонтированные рекламные конструкции возвратят собственникам только после возмещения ими расходов.

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#городская власть

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Комментарии
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  • farfalla

    farfalla
    52 минуты назад

    Интересно, а щит по ул. Институтская между ул. Кантемирова - ул. Студенческой это случайно не тот, вокруг которого еще и деревья поспиливали, чтоб они рекламу не загораживали? А то деревья там жалко

  • Kadet_84

    Kadet_84
    50 минут назад

    "9 января 2019 года в Благовещенске начнут демонтировать рекламные конструкции..." Лучше бы демонтировали ВСЕ рекламные конструкции, расположенные по Белогорской трассе при подъезде к Благовещенску. Только внимание водителей отвлекают.

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