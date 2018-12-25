В Благовещенске после новогодних праздников демонтируют незаконные рекламные щиты

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Администрация Благовещенска выявила около 20 рекламных конструкций, установленных незаконно. Владельцам щитов предлагают самостоятельно их демонтировать. В противном случае их уберет городская организация.

9 января 2019 года в Благовещенске начнут демонтировать рекламные конструкции. По информации администрации, около 20 щитов в городе установлены и эксплуатируются без разрешения, предусмотренного федеральным законом «О рекламе». Рейды проводил городской комитет по управлению имуществом.

Список незаконно установленных щитов размещен на сайте администрации Благовещенска. Конструкции, в частности, установлены на улицах Горького, Кантемирова, Студенческая, Калинина, Мухина, Ленина.

Городские власти просят владельцев до 5 января демонтировать рекламные конструкции самостоятельно. Иначе демонтаж будет произведен органом местного управления. При этом администрация намерена возместить расходы, которые городской бюджет понесет в связи с демонтажом, транспортировкой, хранением и уничтожением рекламных щитов. Демонтированные рекламные конструкции возвратят собственникам только после возмещения ими расходов.